蕭亮傳離世｜與苑瓊丹拍劇鬧不和卻要扮情侶　女方曾指：最憎蕭亮

「靚聲王」蕭亮近年在加拿大過著退休生活，間中拍YouTube片，但近日就驚傳他已在當地家中逝世，有網民3月中在其YouTube頻道以英文留言指：「很遺憾地通知大家，盧先生幾週前在他的公寓去世了。 他是一個很棒的人，我們都會想念他的。 願他安息。 這個消息是警方告訴我的。」而蕭亮的頻道亦確實從此沒再更新。

蕭亮最後一次更新YouTube，是今年1月，他以英文聲演「花和尚之大鬧五台山」。（YouTube@蕭亮百藝網）

同一條片，有人留言指蕭亮已離世一段時間。（YouTube@蕭亮百藝網）

蕭亮90年代移居加拿大，但00年代又與太太回流，重回無綫電視，拍攝《男親女愛》、《皆大歡喜（古裝及時裝）》、《隔世追兇》、《棟篤神探》、《阿旺新傳》等劇集，不過當時常有傳聞指蕭亮是「攝石人」，亦與苑瓊丹鬧不和。

《男親女愛》中，苑瓊丹的角色暗戀蕭亮。（《男親女愛》劇照）

苑瓊丹在《男親女愛》和《皆大歡喜》都有同蕭亮合作，古裝版時二人擺明不和卻又要做一對，至時裝版公布陣容時，蕭亮一度被飛起，苑瓊丹當時對傳媒說唔關自己事，自己只是被開會時通知，講到不和傳聞時，苑瓊丹表示：「唉，激完氣咪算囉，我唔係怕咗佢，係敬而遠之，係同佢無火花啫。」而蕭亮後來有在《皆大歡喜》時裝版登場，不過只屬客串。

拍古裝《皆大歡喜》時，「半日仙」蕭亮與「紗紗郡主」苑瓊丹明明不和，卻要在劇中扮夫妻。（皆大歡喜劇照）

拍時裝《皆大歡喜》時，苑瓊丹終於不用與蕭亮扮情侶，而獲安排與李國麟一對，但苑瓊丹指自己冇插手蕭亮被飛一事。（劇照）

有指蕭亮後來拍《阿旺新傳》時，因企位問題激嬲導演，遭對方以粗口鬧爆，並被暫停幕前工作，這亦是他在TVB的最後一套作品。而苑瓊丹前年在訪問上亦再度提起蕭亮，她為王祖藍的《有個閨密叫祖藍》擔任嘉賓，在「逆轉 Truth Or Dare」遊戲中，祖藍被問「拍劇最難頂嘅人」時支吾以對，苑瓊丹未知是為他解圍還是真情流露，衝口而出說：「我最憎邊個？蕭亮囉！」祖藍嚇親並笑言︰「而家係問我，其實你可以唔講，陰錯人喇！」到時苑瓊丹是說笑還是未能釋懷，就不得而知。