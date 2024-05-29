蕭亮傳離世｜年近80歲轉做YouTuber不言休　拍片親揭鮮為人知一面

於1941年出生，今年83歲有靚聲王之稱的蕭亮，當年一句「無綫電視翡翠台」成為香港人的集體回憶。不過，近日網上瘋傳他在加拿大家中逝世的消息。本來他的YouTube 頻道「蕭亮百藝網」每個月都會有更新，但至今已停了幾個月。有一位網民在他最新的影片下留言，以英文寫道：「很遺憾地通知大家，羅先生幾週前在他的公寓去世了。 他是一個很棒的人，我們都會想念他的。 願他安息。 這個消息是警方告訴我的。」看留言的日期，大約是三月中的事，但是有關死訊暫時並未得到證實。

傳出蕭亮逝世消息。（YOUTUBE：蕭亮百藝網）

蕭亮年輕時珍貴照片。（YOUTUBE：蕭亮百藝網）

蕭亮移居加拿大多年，於2020年，年近80歲的他悄悄地在Youtube頻道開設了「蕭亮百藝網」，除了會在網上教授法文、獻唱歌曲，他還聲演自傳，揭開不為人知一面。當時他依然聲如洪鐘睇，看來好健康。

年近80歲有靚聲王之稱嘅蕭亮移居加拿大多年，喺YOUTUBE頻道分享所長。（YOUTUBE：蕭亮百藝網）

蕭亮於網上教法文。（YOUTUBE：蕭亮百藝網）

蕭亮原名盧永華，英文名Robert， 1960年畢業於香港華仁書院，其後進入港台、商台擔任DJ，1973年兼任麗的映聲電視新聞報道員，其後與弟弟盧大偉獲周梁淑怡邀請轉投無綫電視，參與翡翠台報幕工作。擁有一把靚聲的蕭亮，聲線洪亮鏗鏘，能操流利英語、國語、廣東話、上海話和法語，令他在圈中工作不斷。原來他更在賽馬會騎師訓練班畢業，擁有出賽騎師的資格，他的youtube片段也配上不少他的舊照。蕭亮亦愛狗如命，曾居於港島半山干德道時，為慶祝自己在TVB升職編導，購入丹麥獒犬，他在個人頻道也有分享養狗心得。

蕭亮貼出年輕時照片。（YOUTUBE：蕭亮百藝網）

蕭亮原來係騎師﹗（YOUTUBE：蕭亮百藝網）

蕭亮每段影片配以珍貴照片，呢張應該係佢退休後近照，外貌變化不大。（YOUTUBE：蕭亮百藝網）