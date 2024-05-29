葉振棠自覺時機啱開告別騷　揚言以後少唱歌：好難講嘅健康嘅嘢

一年一度《萬眾同心公益金》慈善活動將在6月1日假電視廣播城舉行，而今（29日）大會就舉行記招，公布主持陣容及表演嘉賓。其中一位就是殿堂級歌手葉振棠（棠哥），他在接受《香港01》訪問時，表示會與《中年好聲音》歌手李佳合唱，同時透露自己即將於下月舉行的告別演唱會己準備就緒，將有多位嘉賓現身支持。

葉振棠下月23日開告別演唱會。（陳順禎攝）

即將在下月23日於紅館舉行《葉振棠 80告別樂壇演唱會》的棠哥，在百忙之中亦抽空現身支持公益金活動，在受訪時他就表示會同李佳共同表演，他表示：「今年3月份出咗個慈善CD，佳佳都有同我合唱歌，（今次共同表演己有默契？）係呀！」

葉振棠揚言今年狀態好。（陳順禎攝）

而講到紅館演唱會現時籌備進度如何時，棠哥就表示：「應該七七八八，好開心票房非常好。（點解選擇喺呢個時間點開告別演唱會？）80歳呀嘛，差唔多，應該都休息吓。其實我唔係話以後唔唱歌，只係我唔會再開個人演唱會，開個人演唱會好大壓力，我覺得今年我個狀態仲可以囉，明年就好難講嘅健康嘅嘢，所以趁住今年仲有咁嘅能量（開），（之後類似小型演唱會個種都唔會開？）需要用到我或者慈善有意義嘅演唱會會參與嘅。不過當然啦，我唔會唱咁多歌㗎喇，唱兩、三首仲可以。」他還表示今次演唱會有多位嘉賓現身支持，就好似張德蘭等，相信屆時觀眾一定聽到耳朵懷孕。

葉振棠表示日後會少唱歌。（陳順禎攝）

另外，提到有靚聲王之稱的蕭亮驚傳離世，問到棠哥與對方認識嗎？他就表示：「應該有一面之緣，不過就同佢唔係好熟，希望佢一路好走。」