亞視67歲生日依然永恆！　盤點歷年十宗「蝦碌」事件樣樣經典

亞視（前身麗的）由1957年創立，今年已經67歲，值得恭喜！雖然亞視現已成為網媒，重心發展地區也由香港變成內地與東南亞，不過他帶給香港人的回憶永遠都在！以下立即為大家盤點亞視曾經的十宗「蝦碌」事件，有些的確令人非常尷尬！

亞視誤報中國前領導人江澤民死訊，認真大吉利市！（YouTube截圖）

第一位：誤報江澤民死訊

2011年7月6日，亞視在傍晚《六點鐘新聞》驚爆「獨家報道」，發布中國前領導人江澤民病逝消息，死因是肝腫瘤，亞視並將台徽轉為黑色，預告準備了悼念江澤民的特備節目。

翌日，北京新華社發出英文稿否認謠言，中聯辦直斥亞視嚴重違反新聞職業操守，亞視最後要發聲明致歉，其後被罰款30萬元。這次江澤民「被死亡」事件，亞視淪為國際笑話，事關不少中港、日本傳媒也有引述有關報道。

球星岩布仙尼出席亞視台慶活動，最後竟無奈為自己唱生日歌。（YouTube截圖）

第二位：岩布仙尼唱生日歌

2004年5月29日，意甲足球勁旅AC米蘭訪港，亞視邀請一班球員出席台慶節目，其中球星岩布仙尼剛巧與亞視同日生日，當時司儀朱慧敏以廣東話邀請對方唱生日歌，並遞麥克風到岩布仙尼嘴邊說：「Are you ready？」

最後岩布仙尼尷尬唱出「Happy birthday to me」旁邊的隊友紛紛忍俊不禁，片段至今仍然在網上流傳，為網民津津樂道。

亞視主要投資者王征率領員工在政總外大跳騎呢舞。（YouTube截圖）

第三位：王征跳舞反發牌

2012年，盛品儒以「亞洲會」名義帶領旗下100名亞視員工到政府總部舉行「關注香港未來」集會，旨在反對港府再增發新免費電視牌照。

亞視主要投資者王征率領一班亞姐、亞生及藝員跳舞，王征高舉「否決」牌子大跳扭腰舞，騎呢指數爆燈。亞視全程直播集會「盛況」，其後通訊事務管理局收到多達2000宗市民投訴。

一眾亞視藝員在台慶晚會上派壽包，怎料在節目尾聲前，觀眾已走得七七八八。（YouTube截圖）

第四位：對空凳掟壽包

亞視在2012年6月22日假北京舉行台慶晚會，找來孫耀威、馮寶寶、呂良偉等人助慶，可惜演出到中段，觀眾陸續離座。節目尾聲時，王征與全台藝員上台祝酒及派壽包。

雖然全場觀眾只剩一成，台下幾乎清一色空凳，但一班亞視藝人仍然相當「好戲」，表現興奮向台下掟壽包賀台慶。片段出街後，不少網民揶揄亞視舉辦「盂蘭晚會」，向「鬼影」拋壽包。

亞視是收視「1」哥，而劉錫賢（左）則被封為「亞視一哥」。（陳焯煇攝）

第五位：長霸收視「1哥」

2010年，亞視的宗教節目《恩雨之聲》錄得0收視點，自此開始步入「零收視」年代，除了王牌節目《六點鐘新聞》錄得3至4點收視外，亞視大部分節目只有0點或1點收視，故不少網民諷刺亞視是收視「1」哥。

2011年，亞視放棄參與原有的收視統計，以港大民調自行解讀，稱亞視與無綫「收視人口四六開」，並以「五五開」為終極目標，但不少人質疑數據的合理性。

亞視在去年7月直播最後一次六合彩，轉播權即移交無綫。（YouTube截圖）

第六位：球賽六合彩擺烏龍

在2012年4月，亞視在電視節目《體育快訊》中正報道一則西班牙甲組足球聯賽皇家蘇斯達對桑坦德的球賽新聞，但怎料螢幕最後卻播放了愛斯賓奴對希杭的比賽片段，兩場球賽結果同樣是3比0，故當時主播「照稿讀」也未察覺出現問題。最後事件曝光後，通訊局向亞視發出嚴重警告。

同年6月，亞視直播六合彩，當攪出第6個號碼之際，主持以中英文說出將29號錯講成23號，大擺烏龍。

亞視在年初二未有直播維港煙花匯演，反而重播24年前的煙火節目。（YouTube截圖）

第七位：重播煙花倒數

在2013年農曆年初二，亞視未有直播維港的煙花匯演，反而在「歲月留聲」頻道重播24年前1989年（同為蛇年）的賀歲煙花。

而在2015年的除夕，亞視再獻新猷，重播2011年倒數節目《ATV亞洲星光大道4跳舞吧！》，不少網民嘲笑亞視「全球史無前例」，更笑言亞視不排除會重播天氣報告。

最後一屆亞姐總決賽未有定案，一直未選出「末代亞姐」。（YouTube截圖）

第八位：亞姐選舉恐「難產」

亞洲小姐競選自1985年開始舉辦，期間2000年至2003年一度停辦，亞姐復辦後，預選賽主要分為四大選區，在中國各地揀選參賽者，所以每年亞姐幾乎由年頭選到年尾，被笑稱是死不斷氣的「輪迴」選美。

直到去年政府宣布亞視不獲續牌，原定於今年二月舉行的2015年度的亞姐競選總決賽一直遙遙無期，面臨胎死腹中的危機。早前司榮彬曾表示希望亞視最後一夜選出「末代亞姐」，未知最後能否成事？

亞視56周年Logo被指似足「死」字。（網上圖片）

第九位：「死」字賀56周年

亞視為慶祝台慶56周年，特意安排美術部門設計「56」字樣的Logo，怎料設計效果狀似「死」字，有關圖片被瘋傳，網民抵死稱「台之將亡」。

不過當年的亞視執行董事盛品儒力撐充滿現代感及美感，可是說時遲，那時快，亞視為Logo作出微調。事隔4年，亞視始終難逃一「死」，未能走過59周年。

2016年亞視股東代表何子慧在記招曬銀紙，卻被網民質疑是魚目混珠。（資料圖片）

第十位：被質疑「裝假牛」

2016年，亞視熄機風波沒完沒了，臨時清盤人德勤宣布遣散員工後，亞視股東代表何子慧翌日召開記招，聲稱未來三年投資100億的大計，又即場展示一篋報稱有500萬港元的現金，再加一張500萬元支票，指這1000萬作為員工薪金發放之用。

不過有眼利網民發現行李篋雖表面鋪滿1000元「金牛」，但底部卻是紅色紙幣，疑利用100元紙幣「裝假牛」。