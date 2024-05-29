愛回家｜樊亦敏生日神秘人現身齊慶祝　啊Joe已經入組拍攝？

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》一向都是收視的保證，但最近劇中的演員變動比較頻繁，以致有「人丁單薄」的情況出現。有指「龍力士」鄭世豪離巢後更顯龍家人人丁單薄，於是網民就有「要急召啊Joe返黎救亡」的想法，雖然曾經傳出會由人氣小鮮肉丁子朗出演啊Joe一角，但丁子朗曾接受訪問時表示未聽過這件事。而「三太」樊亦敏早前被問到啊Joe一角是否真的會出現，她則透露：「啊Joe係會出現㗎！你真係會知係邊個，但我依家唔講得！」

丁子朗本人直接否認會加入的消息。（葉志明 攝)

樊亦敏知道大家都很關注Joe什麼時候會真正出現。(葉志明 攝)

雖然樊亦敏說現在未能公開啊Joe到底是誰，但昨日（28日）是她的生日，一班《愛·回家》的演員都有跟她慶祝生日，樊亦敏在社交平台分享了不少照片：「多謝風風同阿姐、瑞偉哥、大小姐、神秘人、台前幕後的各位，好有愛的愛回家。」有眼利的網民發現有一位男士被樊亦敏用貼圖擋著，就不斷猜測這一個人到底是誰，樊亦敏亦以「神秘人」來形容，令人不禁聯想這個人就是啊Joe。從相中可見這個神秘人身型魁梧，有網民猜測此人有機會是《中年好聲音》的羅啟豪，因為之前樊亦敏曾表示：「佢應該可以做阿Joe啊！」但這個神秘人的真實身份就要等到這一集播出才知道了。

雖然樊亦敏說現在未能公開啊Joe到底是誰。(ig@amyfan3796)

樊亦敏生日愛回家劇組齊慶祝。(ig@amyfan3796)

有眼利的網民發現有一位男士被樊亦敏用貼圖擋著。(ig@amyfan3796)