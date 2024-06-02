專訪｜許紹雄出身名門卻甘做配角︰我唔係主角，但又有好多代表作

現年75歲、人稱「Benz雄」的許紹雄，在娛樂圈打滾超過半世紀，拍過多套膾炙人口影視作品，最厲害是他每個時期都有代表作，包括劇集：《新紮師兄》的「舅父冬」、《My盛Lady》的「香善男」、《使徒行者》的「歡喜哥」；電影則有：《暗戰》的「黃啟法」和《新紮師妹》的「方鍾Sir」等，可以說是陪伴著幾代人的成長。雖然通通都是配角，但每個角色許紹雄都演得入型入格，其精湛演技被觀眾激讚為「比花還出色耀眼的綠葉」。而這位個性風趣幽默的好演員，私底下除了是一位好老公、好爸爸外，家庭背景更是嚇你一跳，難怪網民笑他才是「家族榮耀之繼承者」。



許紹雄給觀眾的感覺風趣幽默，原來除了好戲外，他的家世都非常猛料。（葉志明攝）

家世顯赫 玉如意當玩具

許紹雄背景好猛料，祖先為廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公許應騤官居一品，是慈禧太后的重臣；叔公許崇智則是國民黨元老，孫中山心腹，與蔣介石等人創辦黃埔軍校，而最為人知的是其姑婆是中國近代作家魯迅夫人許廣平。不過許紹雄直言去到他這一輩已沒什麼，還幽自己一默：「比起他們真的是樹大有枯枝，族大有乞兒，我又是枯枝、又是乞兒，跟他們真的差很遠。」

許紹雄的姑婆是中國近代作家魯迅夫人許廣平。（視覺中國）

香港出生的許紹雄，1歲左右時隨父親全家回到廣州做生意，一家人住在高第街許地，屋企有兩個工人，算是衣食無憂。雖然許紹雄口裡說生活跟普通小朋友差不多，但他兒時的玩具卻是一些香囊、玉如意等現在放在博物館的宮廷物品：「那時那些香囊、玉如意等真的當玩具玩，小時候懂個屁呀！」

許紹雄出生名門，小時候在廣州是高第街太子爺。（葉志明）

許紹雄與表弟、魯迅長孫周令飛，兩老表有保持聯絡。（IG@benz_hui）

童年調皮兩度險送命

而這位「高第街太子爺」自言小時候非常調皮，2、3歲時試過貪玩不慎把一大壺熱滾水倒在身上，整個左半身差不多都被燙傷，「我到現在還有印象，那時天氣很熱，但我要敷著藥膏，敷到好像穿了一件棉襖上身一樣，因為爸爸有認識人，找到些外國的藥膏，所以才沒事，後來聽大人說，有些小朋友在那時被這樣燙一燙，都已經過身。」

許紹雄稱小時候很調皮，2、3歲時試過貪玩不慎把一大壺熱滾水倒了在身上，整個左半身差不多都被燙傷。（葉志明攝）

又試過被玻璃直插他臉上，幸最後都福大命大。（葉志明攝）

另一次則是許紹雄在家裡鋪了一張蓆，攞着一支竹學人撐船，豈料屋頂的屏風玻璃被他的長竹打了下來，玻璃直插他臉上，自此他左邊面多了條疤痕，「當時那塊玻璃沒有爛，而是我爛了，玻璃在我（左邊）臉的太陽穴和眼睛中間從高直插下來，如果中了眼睛就盲，中了太陽穴就已經沒命，但又死不去。」兩件經歷可見許紹雄命中注定福大命大，不過他卻笑言：「沒辦法，命苦，捱到現在。」

報名無綫藝訓班 長相「岩巉」被錄取

去到1958年，許紹雄又隨家人搬回香港，但生活上卻發生了變化，皆因在廣州的東西帶不走，原本做生意的爸爸變成打工仔，一切重新開始，也讓許紹雄初嘗捱日子，不過他說小朋友很易習慣：「幸好爸爸以前在廣州有些人脈，回到香港有間金舖願意先賒帳給我們，待我們賺錢再找數，就這樣開始又重新做生意。」

後來，許紹雄一邊在爸爸的舖內幫手，一邊貪玩報考無綫藝員訓練班。他說當時花了5元報名費，一心抱住去參觀電視台的心態，但最後結果是連他自己都没想到，居然被選上了，從此便加入了無綫第一期藝員訓練班，展開其超過半世紀的演員生涯。

許紹雄當年為參觀電視台花了5元報名無綫第一期藝員訓練班，自此展開超過半世紀的演員生涯。（影片截圖）

許紹雄笑說：「我那時的樣子很核突，像賊一樣很岩巉，不像現在那麼慈祥，當時做演員要靚仔靚女，就像胡楓、謝賢、蕭芳芳、陳寶珠等等，我怎麼會想到自己會考到，我後來懷疑可能那個年代沒有演賊的，你似賊。我還記得當時要考兩次，第一次是讀台詞，和看你樣子的輪廓，通過後，第二次就要演些短劇和唱歌，我歌喉當然不好。但沒想到樣子似賊，歌喉又不好都能進入訓練班，所以命中注定，怨不得。」問到都算出身名門，當時要加入娛樂圈屋企人有否反對？許紹雄直言沒有，父母非常開明沒所謂：「只要不是做壞事就可以。」

許紹雄否認讀訓練班時，曾追求過程可為的傳聞，並笑言：「如果要追就不只追程可為啦，當時她不算最漂亮，有很多都很漂亮，但最後沒有做到（娛樂圈），很可惜。」許紹雄又笑指他們當時很少會想兒女私情，好聽就叫純情，俗一點講就是「笨八細佬」。（葉志明攝）

不用介意被「搵笨」

而當時訓練班班主任謝日新有一句說話，許紹雄至今依然牢牢記住：「他就說：『搵笨、搵笨』，如果你笨就會有人找你，如果你精就沒人找你，你有沒有聽過『搵精』？我說又對，未聽過『搵精』。其實他的意思就是說做人蝕底少少不要緊的，不要怕吃虧，到頭來都是你有著數。」

從沒想過爭做主角：搵自己笨

態度決定高度，就是這種不怕吃虧的心態，真的讓許紹雄換來源源不絕的工作機會，加上天生就是娛樂人的特質，令他受到廣大觀眾的喜愛。雖然多年來一直當配角，但許紹雄一點都不介意，也沒想過要去當主角，對此他還有一番個人見解：「沒有（想過當主角），很辛苦的，找自己笨，可能我的性格天生就是懶，睡覺都沒得睡，你又不是當看更，為什麼要讓自己那麼辛苦。（不介意一直當配角？）我現在輸打贏要，例如那部戲『收得』，我都有份演，如果那部戲『唔收得』，關我鬼事呀！那是主角的事嘛，哈哈。」

許紹雄坦言從來沒有想過要爭做主角。（葉志明攝）

當年與周潤發餐廳「煲水」 讚梁朝偉識懂享受又勤力

入行至今超過半世紀，許紹雄的作品多不勝數，除了陪著不同年代的觀眾成長外，他合作過的演員不少如今已經成為影帝、影后；視帝、視后。談到當年與周潤發和鄭裕玲合作《網中人》，許紹雄說當時一眾演員都很好朋友，而且很黐線，下午兩點開工，大家中午12點已回到餐廳，發哥以前和現在一樣都是很Friendly，大家有講有笑，經常在餐廳「煲水」，收工又不願走，等齊人去宵夜，好像家裡沒有溫暖似的：「那時很有歸屬感，上上下下打成一片。」

許紹雄和周潤發在電視台多次合作，除了《網中人》，還有《新紥師兄續集》，他說對方至今都沒什麼變，都是很Friendly。（《新紥師兄續集》圖片）

但要數到令許紹雄成功入屋的一定是《新紮師兄》的「舅父冬」，角色親切又貼地，非常受歡迎。劇中許紹雄飾演梁朝偉舅父，二人非常多對手，他指梁朝偉開工時很勤力，會拼盡全力「同你chur盡」，而私下玩的時候也會享受到盡，「他真的很會享受人生，我記得他請我兩條友去香格里拉吃飯，那時一人一個set dinner好像都要幾百元。（他為什麼會請你吃飯？）沒什麼的，就是大家談得來。」

許紹雄憑《新紮師兄》中「舅父冬」一角成功入屋，劇中飾演梁朝偉舅父的他，大讚對方非常勤力。（《新紮師兄》截圖）

許紹雄稱梁朝偉私下也非常懂享受，曾請他去高級酒店吃晚餐。（《新紮師兄》截圖）

憑《暗戰》獲提名金像獎「最佳男配角」 自覺夠運

電影方面，許紹雄也有不少代表作，當年就憑《暗戰》裡飾演膽小怕事的「黃啟發」，獲提名香港電影金像獎「最佳男配角」。他坦言自己都沒想到，覺得非常幸運：「我就很夠運的，我又不是主角，電影、電視劇都不是主角，都是二線，但是我又有很多代表作，反而很多主角，很多人都不記得他演過哪套戲的主角。」

許紹雄當年憑《暗戰》裡飾演膽小怕事的「黃啟發」，獲提名香港電影金像獎「最佳男配角」。（《暗戰》截圖）

與劉青雲有不少對手戲，令人印象深刻。（《暗戰》截圖）

許紹雄笑指最記得《暗戰》由開拍到拍完足足兩年時間，中間停了很久：「你知阿杜（杜琪峯）的性格，他是要想到才開工，想不到就不開工，後來他再叫我開工時，我還以為是要開第二套戲了。」談到杜琪峯出名火爆，會在片場爆粗。許紹雄直言是的，有時工作人員弄了一整天都弄不好，的確是「抵鬧」，但指對方很少「問候」演員，「最多都是有時演得不合他心意，他就會忟一下說：『搞咩呀！』真的很多人都害怕他，但我不怕。」

《新紮師妹》奠定搞笑形象 「Go Go Go」來自即興

而《新紮師妹》裡面的「方鍾Sir」，則奠定了許紹雄的搞笑形象，劇中一句「Go Go Go」更成為經典對白，經典程度是一講腦海已經浮現畫面，但原來這句「Go Go Go」是許紹雄即興想出來的：「當時一路走一路做些什麼好呢，不如就叫兩句，沒料到又『Go』了出來。」

「方鍾Sir」許紹雄和「方麗娟」楊千嬅，因合作而建立深厚友誼，他笑指對方很friendly，而他又很濫交，故一拍即合。（《新紮師妹》截圖）

許紹雄表示拍攝這幕時大家都很認真，沒想到出來效果那麼好。（《新紮師妹》截圖）

另，周驄請教他「方鍾sir」的 “Sir” 中文怎樣寫一幕亦成為經典場口，許紹雄也沒想到這幕會那麼多人喜歡，「這幕是劇本原本有的，大家只是很認真去演這場戲，尤其是周驄叔，當時大家都不覺得有什麼好笑，沒想到出來的效果會這麼好。」

連續三年在無綫萬千星輝頒獎典禮上得獎

至於近年許紹雄最厲害的，莫過於連續三年於無綫萬千星輝頒獎典禮上獲獎，先是在2012年獲頒「傑出演員大獎」，之後再於2013年和2014年先後憑《My盛Lady》和《使徒行者》，贏得「最佳男配角」和「最受歡迎電視男角色」，將其事業登上高峰。當中許紹雄於《My》劇與黃子華已經是多次合作，對於網民指二人走在一起便會擦出火花，許紹雄也承認二人「好夾」，並笑指這位老友都「好識嘆」和「奄尖」，工作從不會馬虎：「他是有要求的人，不會求求其其，是我求其而已。」

許紹雄在2012年的無綫萬千星輝頒獎典禮上獲頒「傑出演員大獎」。（視覺中國）

許紹雄2013年憑《My盛Lady》中「香善男」一角，贏得「最佳男配角」，這也是他演藝生涯中首個角色獎項。（視覺中國）

許紹雄與黃子華合作無間，兩人走在一起就會有火花。（IG@benz_hui）

翌年，許紹雄再憑《使徒行者》的「歡喜哥」紅遍中港以及東南亞，就算在劇中死了，續集都要他翻生。許紹雄沒想到這個角色會爆紅，至今無論在內地，甚至在馬拉西亞和新加坡，觀眾見到他都會叫「歡喜哥」。但許紹雄一貫謙虛將角色的成功歸功於監製文偉鴻（Jazz），他說只是跟著對方講的去做，又巧合做到而已。

「歡喜哥」一角令許紹雄爆紅，但他歸功於監製文偉鴻，非常謙虛。（TVB圖片）

許紹雄憑《使徒行者》飾演「歡喜哥」一角，贏得「最受歡迎電視男角色」，將其事業登上高峰。（視覺中國）

在《使徒行者》中將「笑裡藏刀」演繹得淋漓盡致的許紹雄，現實中最憎這種人：「總之我遇到看不過眼的事情就會出聲，我不喜歡別人在背後搞小動作。」（葉志明攝）

與契女佘詩曼拍劇結緣 取笑對方長期單身

而他與佘詩曼在《使》劇中所建立的父女情更延續到戲外，阿佘不但在綜藝節目中說過從他身上感受到久違的父愛，二人還上契。許紹雄直言有時人與人「夾就係夾」，他與阿佘之間的默契是天生的，兩人已多次合演父女，至今次拍攝《家族榮耀之繼承者》才上契，「開拍前她打電話給我，說：『老竇，我呢部戲又做你個女喎。』那時我都未答應接拍，她叫我演啦，然后我就說好吧好吧，我說那不如乾脆上契，就是這樣結緣。」

阿佘曾在節目中讀出寫給許紹雄的信，稱從對方身上感受到久違的父愛。（視頻截圖）

許紹雄與阿佘多次飾演父女，至今次合作《家族榮耀之繼承者》不如乾脆上契。（微博截圖）

許紹雄大讚這位契女不但好戲，而且有義氣又沒有架子，對所有人都不錯。笑問會否介紹些男生給仍是單身的阿佘？他笑言：「有次我取笑那麼久了還是單身，她就說：『嘿！你咁睇小我㗎老竇！你點知我冇呀？』其實可能真的沒有。」

許紹雄大讚阿佘好女仔，但取笑對方長期單身。（視覺中國）

除了是好演員外，許紹雄也是一位好爸爸、好老公。去年底他家有囍事，升呢做外父，問到向來視愛女（許惠菁）為「掌上明珠」的他可有不捨？許紹雄一聽到女兒已即時露出他那彎彎眼的招牌笑容，他瀟灑說：「可能拍戲都拍過很多次嫁女，原來感覺真的差不多。有人說不捨得，都痴線的，有什麼好不捨得、有什麼好呷醋！但當然是開心的」。許紹雄又言父女感情好到爆，就算工作多忙都沒有忘記過女兒生日，「但老婆反而有，不記得我們的結婚紀念日。」

許紹雄去年底嫁女，升呢做外父。（IG@benz_hui）

視女兒為掌上明珠的許紹雄直言極少鬧女兒，通常都是太太做「醜人」，他做「做人」。（IG@benz_hui）

不過能讓許紹雄專心地在事業上拼搏，太太龍嬿而絕對功不可沒，兩人於92年結婚，婚後龍嬿而相夫教子，把屋企打理好。許紹雄稱當年到新加坡登台，經朋友介紹而認識太太，被對方的靚樣吸引住，於是主動展開追求：「是…是很靚女的！（你覺自己有何吸引到對方？）我想是她運氣不夠，瞎了，哈哈。」至於結婚多年，對住太太會否有浪漫一臉？許紹雄笑說：「沒有，我的缺點就是不懂去𠱁人。」不過他亦言能維繫30多年的婚姻，互相遷就很重要。

許紹雄稱與太太結婚多年，互相遷就很重要，他也認為兩人由一出生素未謀面到認識，再到結婚走在一起，都是上天早已安排好。（IG@benz_hui）

許紹雄對繼子（右一）視如己出，一家人感情要好。（IG@benz_hui）

另，當年太太嫁給許紹雄時已經有個幾歲的小朋友，但許紹雄不但不介意，多年來更對繼子視如己出：「我們現在兩父子都很談得來，雖然他現在在澳洲，但都經常打電話回來。（當初會否有隔膜？）不知道為什麽，真的沒有。（沒有介意？）有什麼好介意，你要是介意就不要喜歡人，思想不要那麼古老。而且我們（與繼子關係）真的挺好，沒有人叫他，他自動叫我做『老竇』的。」