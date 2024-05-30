多啦A夢展覽第二擊　搵林保全坐陣︰我們都是聽他的聲音長大

繼2012年帶來《你睇！！多啦A夢黎啦！誕生前100年祭》香港展覽後，創意品牌AllRightsReserved (ARR) 12年後再度攜手Fujiko Pro，主辦全球最大型多啦A夢展覽之一 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）。7月13日至8月11日就會登陸星光大道！



仲記唔記得以前個多啦A夢展覽？

有冇人睇咗多啦A夢無人機表演？（資料圖片）

早前多啦A夢無人機表演，吸引到過十萬觀眾到海濱「朝聖」，除了早幾日與地鐵公司合作布置多啦A夢主題輕鐵外，今日再透露了7月份展覽的部分內容。是次特展的免費展區之一的「100%星光大道」會向香港電影致敬，多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，走過以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。特展更特設DORAEMON ID體驗，讓觀眾可自由設計個人化專屬漫畫形象，化身成為多啦A夢的好友，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，相約全球好友於星光大道見。

全球最大型多啦A夢展覽「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展前，主辦機構在5月25日於中山紀念公園草坪舉行快閃活動，展出12米高的巨型充氣多啦A夢和60個雕塑。（資料圖片）

13位香港電影工作者名單：已故資深配音員林保全、資深女演員羅蘭、電影公司創辦人兼殿堂級電影導演和監製杜琪峯、現屆香港電影工作者總會會長兼電影公司創辦人及及演員古天樂、演員及唱作人周杰倫、國際影星陳法拉、國際影星及製作人吳彥祖、男演員及歌手鄭伊健、男演員及歌手林峯、資深男演員林雪、演員周秀娜、新生代演員劉俊謙及袁澧林

古天樂手執《明日戰記》頭盔登場。(大會提供)

AllRightsReserved (ARR) 方面接受《香港01》訪問時，直言十分欣賞及敬重保全叔多年以來，對配音界及多啦A夢的付出與努力，所以對是次展覽能再現他的身影而感到高興。「林保全先生在多啦A夢世界是一位重要人物，我們都是聽他的聲音長大，絕對是港人的集體回憶，我們都希望為這次展覽帶來香港元素，這次非常難得將經典掇合，獲得其家人支持，過程十分順利，希望能喚起大家共鳴。」

周杰倫，唔係賣手抓餅嗰個。(大會提供)

已故資深配音員林保全，曾為「多啦A夢」配音。 (視覺中國)

為什麼又會選擇其餘幾位演員呢？有關方面回答：「『100%多啦A夢&FRIENDS』破天荒登陸星光大道，特展特別藉此機會，讓多啦A夢首度透過文化藝術的交流碰撞，巧妙糅合香港文化中的集體回憶——香港電影文化。因此主辦單位特別構思，邀請13位香港電影工作者參與，以漫畫化的禮服造型亮相，共同踏上長約100米、以多啦A夢主題顏色為創作概念的『藍』地毯。當中不乏多啦A夢的忠實支持者，例如陳法拉，多啦A夢一直是其從小到大最喜歡的卡通人物。」

曾為「多啦A 夢」及不少電影角色配音的已故資深配音員林保全（圖片來源：Facebook@Doraemon 100）

獲邀成為其中一份子的陳法拉也是多啦A夢「忠粉」，她說：「多啦A夢是我從小到大最喜歡的卡通人物，這一系列的漫畫是我童年不可缺少的一部分！我最喜歡的是他任我展開想像，兒時的我覺得任何事情都是有可能的！更讓我感動的是他們傳達友情跟親情的訊息，是一套非常值得教育的卡通片！」

周星馳都有留意多啦A夢巡迴展覽。

而林峯則說：「小時候很想擁有多啦A夢的隨意門，可以讓我穿越任何時間丶任何空間，而我也可以有機會一探未拆卸的九龍城寨！」周杰倫表示：「每一次SK（主辦單位AllRightsReserved創辦人SK Lam）帶來的項目都極具創意，總能夠讓人找到連結共鳴。多啦 A 夢是大家童年的美好回憶。如果有機會，我也很想親臨現場看看。」古天樂表示：「看到多啦A夢的百寶袋和隨意門，讓我們啟發到創意其實可以擁有無限的空間。創意是每齣電影的關鍵。」