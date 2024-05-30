東張西望｜何伯被傳懶賭欠債要賣樓「斬手指」戒賭　親揭斷指之謎

早前TVB節目《東張西望》連日來追訪何伯及新何太後，二人瞬間成為全城熱討的對象，亦成為網絡紅人。近日網上亦有不少有關他們的報導，有網民為他們設立群組，為求無時無刻關注二人的動向。《東張西望》昨日（29日）再次播出訪問何伯及何太， 他們在深圳開直播，何伯在直播中途搶咪大爆仔女私隱，除了爆大仔做水警外，更有不少「花生」。

《東張西望》昨日（29日）再次播出訪問何伯及何太。(節目截圖)

何伯在直播中途搶咪大爆仔女私隱。(節目截圖)

今日（30日）《東張西望》繼續有何伯及何太的訪問，何伯講到被細女提取的450萬，他聲言會力追到底，更打算到銀行總行示威，要求見銀行行長及董事長，誓要討回公道。另一個爆點是何伯的右手尾指小了一截，網上有人說是他年輕時「懶賭」欠債而需要切下手指戒賭，但他說是因為以前做工程時不小心被機器切走︰「嗰啲刨床切斷咗，冇成隻手切咗已經夠運。」

何伯講到被細女提取的450萬，他聲言會力追到底，更打算到銀行總行示威。(節目截圖)

何伯的右手尾指小了一截，網上有人說是他年輕時「懶賭」欠債而需要切下手指戒賭。(節目截圖)

何伯更有備而來，帶同「貓紙」做直播，公布仔女的欠債全記錄，何伯率先爆大仔：「我個大仔喺2016年8月24日，攞咗我60萬，本票40萬，現金20萬，到2016年3月24號又取咗30萬買車，合共取咗我一百三十幾萬。」又大爆兒子有「兩頭家」，一個在香港一個在內地，內地的更生了一對龍鳳胎。

何伯更有備而來，帶同「貓紙」做直播。(節目截圖)

何伯又大爆兒子有「兩頭家」。(節目截圖)

然後就到二仔，何伯指2018年時他拿了5萬元買保險，之後還問他拿錢裝修公屋：「2023年就取咗我35萬，年前種牙呢，又攞咗我3萬幾。」二仔前後一共借了60多萬，何伯還說他們每個人，都有幫他們買「陰宅」：「個個都同佢哋買咗㗎啦。」何伯說到其實自己對他們很好，但他們卻想置他於死地，把他的錢全都拿走。

何伯數完大仔就到二仔。(節目截圖)

何伯仲幫班仔女買埋陰宅。(節目截圖)

何伯說到不論是仔女還是他們的另一半，即使在公共交通工具上遇見，都不瞅不睬及視而不見。何伯亦借機會公布：「所以我依家公布畀大家知，同佢哋斬晒纜㗎啦。」何伯更表示「貓紙」是他自己寫的，更指仔女「反骨」：「養大佢哋有鬼用？」何太都替何伯感到不值便加了句：「邊有人咁樣折磨自己老豆㗎？」何伯說自己現在揭出大仔的事件，他會連工作都失去，他誓要同仔女「斬纜」。

何伯說到不論是仔女還是他們的另一半，即使在公共交通工具上遇見，都不瞅不睬及視而不見。(節目截圖)