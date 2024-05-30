荃灣豬肉威回歸平淡後新工作地點都執埋　網民：準備下個月生日會

曾經紅極一時的36歲荃灣肉類分割員劉宋威（威威），2022年時因被指貌似MIRROR成員江𤒹生（AK）而瞬間爆紅，當時他紅到有商場為他舉辦生日會，更得到不少廣告商的青睞。但自從他除下口罩露出真面目後，人氣急劇下跌，再加上「人紅自然是非多」，有海量的負面新聞而導致形象插水，人氣直線下降，最後更要回歸平淡，他的星途亦只有短短的57日。

一同開見面會!(資料圖片)

不少師奶被迷倒！（資料圖片）

重歸平淡的威威回到荃灣豬肉檔工作，更不願接受訪問，不久後有網民發現他消失於荃灣工作的豬肉檔，原來他只是換個地方工作，他去了大埔一間新開的凍肉店工作。事隔一年後，有網民發現威威工作的凍肉店原來已經「執笠結業」，立即在社交平台分享：「豬肉威間舖都執埋！」平静了一年的他，突然又引起了話題，不少網民都探討他是否失業，更有網民指他「係唔係想返娛樂圈啊」的想法。

去年凍肉店新開時威威十分勤力，更在店中落手落腳幫忙，與之前在荃灣豬肉檔時可謂兩個態度，之前他在荃灣豬肉檔時「閃閃縮縮」，但在凍肉店時卻一反常態。但可惜現在凍肉店已經「人去樓空」，舖位亦已經成功租出，相信已經易手。不少網民都感到驚訝表示：「威威終成了condom」，更有網民笑指典其實威威只是在準備下個月的「生日會」，舖路做回網紅。