神耆小子｜羅毓儀由可愛女神進化做女魔頭　仲狠心到趕鄭則仕出門

TVB的劇集《神耆小子》今日（31日）即將播出結局，昨日（30日）一集就講到原本清純可愛的女神金多多（羅毓儀 飾演）變成心狠手辣的女魔頭，更狠心把由細到大都把她當成親孫女的錢大海（鄭則仕 飾演）趕出家門，簡直聞者傷心聽者流淚。

原本清純可愛的女神金多多（羅毓儀 飾演）變成心狠手辣的女魔頭。(《神耆小子》截圖)

羅毓儀更狠心把由細到大都把她當成親孫女的錢大海（鄭則仕 飾演）趕出家門。(《神耆小子》截圖)

鄭則仕因為要做心臟手術，所以把「錢萬世」交給羅毓儀幫忙管理，在鄭則仕做完手術未醒期間，羅毓儀就把錢萬世弄到天翻地覆。除了程耀佳（陳榮峻 飾演）是首個被退休外，連家中的清潔工人李香雲（袁潔儀 飾演）都被她辭退，甚至連大宅的門鎖都被換掉。羅毓儀面對著洪玫瑰（樊亦敏 飾演）及錢繼來（曹永廉 飾演）的質問，就露出真面目說：「就算我要賣左成間公司，你哋又可以阻止我咩？我又唔係你親生嘅，我同錢家一啲關係都冇。」

鄭則仕因為要做心臟手術，所以把「錢萬世」交給羅毓儀幫忙管理。(《神耆小子》截圖)

羅毓儀面對著洪玫瑰（樊亦敏 飾演）及錢繼來（曹永廉 飾演）的質問，就露出真面目。(《神耆小子》截圖)

在羅毓儀與樊亦敏及曹永廉爭執之際，趙一鳴（冼靖峰 飾演）出來帶走她，剛萌芽的愛情，未知會否因為天使變魔鬼而逝去。冼靖峰拉走她後企圖動之以情來說服她放手：「我覺得你唔需傷害自己同埋傷害其他人，你對你啊公嘅感情唔會係假，你侵吞錢萬世都唔係只為咗錢，你咁樣唔會開心，唔會幸福，我知㗎。求吓你，收手啦。」可以見到羅毓儀有一刻的感動，但是她仍然堅持自己很貪錢。

趙一鳴（冼靖峰 飾演）出來帶走羅毓儀。(《神耆小子》截圖)

冼靖峰拉走她後企圖動之以情來說服她放手。(《神耆小子》截圖)

鄭則仕醒來後立即回到錢萬世，但見到公司已經被羅毓儀控制，連門口的名牌都被換成她時，立即生氣到她家裡找她。羅毓儀再現身時，竟然沒有回復過往清純可愛的形象，反而更心狠手辣問：「咁齊人？歡送我？」更當面力數鄭則仕不是，更狠心地放下8萬8千元的支票就離開，留下眾人在原地。