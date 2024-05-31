又一藝人宣布離巢TVB　39歲楊潮凱入行15年決出走：決定不易

又一藝人宣布離巢TVB，現年39歲入行15年的楊潮凱，今年2月透露太太懷有第2胎，卻選擇在這個時刻外闖，勇氣可加：「離開工作了這麼多年的公司，這個決定不容易，但我相信這是最好的時間。」



39歲楊潮凱宣布再做爸爸 爆大女恨做家姐：辛苦你喇老婆永遠愛你

楊潮凱轉眼入行15年半。（IG：@hoi1218）

楊潮凱是不少遊戲節目的鐵腳。（IG：@hoi1218）

楊潮凱是不少遊戲節目的鐵腳。（IG：@hoi1218）

楊潮凱已結婚生女，太太正陀住第2胎。（IG：@hoi1218）

楊潮凱5月31日宣布離巢TVB。（IG：@hoi1218）

楊潮凱就讀第23期TVB藝員訓練班畢業後加入TVB，轉眼已15年，曾參演《點解阿Sir係阿Sir》、《天與地》演「黑仔」宋以朗（陳豪）少年版，亦不時參加綜藝節目，盡情投入現桌戲成為鐵腳之一。除了演員身份，畢業於香港城市大學創意媒體學院的潮凱亦有做導演，22年首次執導的電影《喜歡妳是妳》，更成功打入圍第二十四屆烏甸尼遠東電影節。

導演楊潮凱（左一）跟（梁碧玲 攝）

楊潮凱台上感觸落淚。

楊潮凱遠赴意大利出席其電影《喜歡妳是妳》首映禮。

5月31日早上他在IG寫下長文宣布新動向，全文如下：

《新的一章》

人生的旅程就好像一本書，分不同的章節，來到今天這一個章節要結束了。

2008年11月1日是我踏進藝員訓練班的第一天，去到今天剛剛好十五年半，感激在這裡遇上的每一位前輩及同事，在你們身上學到了很多東西，亦感謝給予我各種機會的監製們、導演們、編審們及PA們，很榮幸可以跟你們並肩作戰多年，謝謝你們。

離開工作了這麼多年的公司，這個決定不容易，但我相信這是最好的時間。

感恩直到今天仍然初心不變，我仍很喜愛我的工作，每次開工我都會好興奮，對很多事情仍有很強烈的好奇心。

期待新的一章，可以嘗試更多新的東西，與更多不同的團隊合作，繼續學習，成為一個更好的自己，讓大家看到我的進步。😉🙏

再見各位！江湖再見！

#新的一章 #再見 #20240531