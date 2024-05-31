十優麥明詩細個原來極無自信？　透露因一事對媽媽耿耿於懷

麥明詩及其家人齊齊出鏡，擔任由甄子康（少爺占）、李敏（Ranya）和沈貞巧（Gao）擔任主持的ViuTV全新節目《不一樣的爸媽》嘉賓，帶大家了解十優狀元到底是怎樣育成。



麥明詩一家感情一向相當好。（IG：@louisa_mak）

麥明詩一家感情一向相當好。（IG：@louisa_mak）

麥明詩被公認美貌與智慧並重，而她的哥哥亦博學多才，麥太對兩個孩子的悉心栽培和良好教育功不可沒。麥太透露麥明詩小時候和現在相差很多，她說麥明詩以前性格文靜而且缺乏自信。原來麥明詩兒時認為自己沒有任何專長，總覺得各方面都不及哥哥好，她說：「我嗰時成日覺得哥哥乜都叻過我，我想追到佢。」麥太明瞭每個孩子都有各自的特質和優缺點，為了讓麥明詩重拾信心，她於是安排兩兄妹各自發展。除了用遊戲互動建立麥明詩的信心，更度身訂製屬於妹妹的課外活動。麥明詩認為此方法相當奏效，獨特的課外活動安排讓她感覺獨當一面，讓自己可以擁有一些哥哥不會的技能。

麥明詩與媽媽接受訪問。

麥明詩媽媽用方法令囡囡重拾信心。

另一方面，麥太為了訓練兩個孩子的獨立性，她不會擺放太多時間去教他們功課和測試考驗，她只會利用假日與孩子們旅行。麥明詩藉此「投訴」媽媽：「我好記得幼稚園有一次，全部同學都有阿媽陪佢哋去秋季大旅行，得我無。佢（麥太）話要返工。」麥太解釋因為自己對女兒十分放心，她說：「因為我從佢（麥明詩）自細開始培育佢嘅核心能力，我覺得佢Master到。所以我同佢講佢得嘅，佢叻過其他小朋友。」麥明詩澄清其實這是一個好回憶，並不是要投訴，更明白母親用心良苦，而母親在重要時刻都會陪伴她。

麥明詩媽媽對兩名子女教育甚有心得。

麥明詩乳名相當可愛。

麥明詩乳名相當可愛。

除了分享培育孩子心得，麥太更大爆麥明詩兒時的乳名是「小可愛」。麥明詩笑言自己乳名是首次在螢幕前公開，「小可愛」源自於自己過往比較固執的性格，除了擁有男仔頭更經常「嬲爆爆」，所以媽媽希望透過乳名令她變得更可愛。此時麥太拍一拍麥明詩膊頭，問主持：「依家係唔係好好多呢？」