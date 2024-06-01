楊千嬅罕談網絡風暴驚出街　感觸落淚︰我好憎以前唱到咁衰

當年憑著「心口掛個『勇』字」的楊千嬅，因熱愛唱歌放棄護士一職，勇闖樂壇做歌手，靠著努力一步一步登上樂壇天后、影后寶座；在28年演藝生涯，歷盡高低起跌，2019年因網絡風暴陷入人生低潮，加上疫情打擊，令千嬅事業和人生均面對巨大轉變。黎芷珊飛到上海直擊其巡迴演唱會，並與她進行深度專訪。期間，千嬅感觸至數度落淚，與她相識多年的芷珊也不禁眼泛淚光。



今集嘉賓係楊千嬅，節目直擊佢嘅上海站巡迴演唱會！

今集嘉賓係楊千嬅，節目直擊佢嘅上海站巡迴演唱會！

今集嘉賓係楊千嬅，節目直擊佢嘅上海站巡迴演唱會！

努力練聲治癒內心缺乏的自信

節目中，千嬅罕有重提網絡風暴事件，她自認本是EQ高、很懂處理這類事的人，惟當時正進行世界巡唱，千嬅形容當刻感覺如天上跌下來：「嗰時反差太大，我消化唔到，每日好驚好慌，嗰種慌係嚟自突然人生感到迷失。」她坦言擔心出街會「有事」，亦怕跟朋友見面，一度收埋自己。向來個性硬朗、報喜不報憂的千嬅，在丈夫及兒子面前也裝著一副「我沒事」的樣子，直至看到歌迷砸碎其CD，才感到很生氣，千嬅說：「你可以否定我，但唔應該否定我嘅作品，唔係淨係我一個人嘅嘢嚟。」

芷珊同千嬅私下係認識多年嘅老友，訪談內容真摰又感人。

千嬅數度感觸落淚。

千嬅數度感觸落淚。

千嬅數度感觸落淚。

其後千嬅與丈夫丁子高及兒子暫居上海，並努力重建自信，包括努力練聲及接演歌唱節目《聲生不息》挑戰自我。千嬅又感恩前輩葉蒨文和李玟與她分享人生經驗，給了她很多啟發：「聽前輩一席話，勝過讀萬年書。」對於被外界認為「一世好運」，千嬅笑言：「如果真係可以靠呢啲，你哋眼見我嘅劫難，我都可以避過埋啦！」千嬅續指無論遇到願意教育她的前輩、製作人、作曲與填詞人，成為護士亦是她覺得幸運的事。

千嬅好感謝前輩葉蒨文同李玟同佢分享人生經驗，令佢有好多得著。

千嬅好感謝前輩葉蒨文同李玟同佢分享人生經驗，令佢有好多得著。

「我好proud of自己係廣東歌歌手」

是次巡唱，千嬅幾乎全廣東歌演出，眼見內地多個非粵語城市的全體觀眾依然雀躍地跟著大合唱，坦言感動不已，千嬅說：「我好proud of自己係廣東歌歌手，好想趁仲有體力，將廣東歌唱到去唔同城市。」2000年千嬅憑《少女的祈禱》紅遍華語樂壇，千嬅直認不同年齡唱同一首歌會有不同感覺，而且隨著人生經驗增長，會更易明白箇中意思，說到此處千嬅感觸落淚：「我好憎以前唱到咁衰，但依家唱番，先發現原來嗰把聲係最快樂。」

千嬅初出道拍過好多節目同劇集。

千嬅初出道拍過好多節目同劇集。

自認唱歌一般的千嬅，形容自己初入行時只是塘邊鶴：「有時真係有少少亂嚟，從來冇上過正規training，係塘邊鶴，嗰時第一件事係去學唱歌，但學兩堂唔會即刻突飛猛進，變咗要努力，因為唔努力唔會有新歌。」為了歌手夢，千嬅當年硬著頭皮做過不少音樂節目、甚至拍劇，她邊憶述邊閉著眼睛感嘆：「一定要乜都做，唔好怕蝕底，有曝光率人哋先可以見到你。」她更以碎片形容昔日的經歷：「點都要儲啲碎片，有一日會嵌到楊千嬅個樣出嚟。」

芷珊喺公演前已經「踩場」！

仲親身體驗千嬅出場時嘅空中吊台，有成三層樓咁高！

綵排片段

SHOW TIME

千嬅呢個出場夠晒霸氣，果然係烈女！

千嬅呢個出場夠晒霸氣，果然係烈女！