東張西望｜將軍澳疑有人聚賭　管理處三人被梁菁琳問到口啞啞

《東張西望》被喻為追訪社會時事的節目，雖有網民不喜當中的植入式廣告或某些追訪手法，但也有網民認為《東張西望》在某些民生問題上也算是「做到嘢」。今晚（01/6）一集《東張西望》收到觀眾報料，指將軍澳區出現街坊疑似非法聚賭問題。



將軍澳疑有人聚賭。（《東張西望》截圖）

（《東張西望》截圖）

從報料短片中可見，的確有班街坊於晚上在公園聚集，捉棋的石檯上更有金錢及卡牌等。觀眾亦向《東張西望》表示，多年來已向有關方面反映問題，不過管理處就只是在場地掛上「不準聚賭」的標語，且這些公園阿伯亦多於附近後樓梯食煙，十分影響安全及衛生。

管理員滿頭問號。（《東張西望》截圖）

呢位睇落高級啲，不過都係答唔到。（《東張西望》截圖）

《東張西望》主持梁菁琳到將軍澳尚德邨管理處訪問有關人員，初時她向一位身穿制服的人員了解，但對方顯然對問題感到一頭冒水，後來有另一位沒有穿制服，看上去更高級的職員從辦事處走出來，梁菁琳再問及有關屋邨疑有人聚賭的問題，他又表示有關問題「要問經理」。

之後，再有一位身穿恤衫的經理接受《東張西望》訪問，聽完問題後，他就表示需請示上級。5分鐘後，他回覆《東張西望》主持梁菁琳時表示：「暫不接受採訪，或提供任何資料，有需要可以向房屋署新聞組查詢」。及後《東張西望》再向房屋署新聞組查詢時，得到了有關方面「一直關注屋邨非法聚賭情況」。

呢位睇落高級啲，不過都係答唔到。（《東張西望》截圖）

最後經理出動，但係都係唔答問題。（《東張西望》截圖）

最後經理出動，但係都係唔答問題。（《東張西望》截圖）