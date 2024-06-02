WATERBOMB｜觀眾怒轟主辦安排極差　千人騷後冒雨等攞袋等足4個鐘

一連兩日的《WATERBOMB HONG KONG 2024》音樂節昨晚（1日）在西九文化區開鑼，連續兩日邀請各地明星來港演出，包括韓國天王天后級巨星—泫雅、JAY PARK、Rain等重量級人馬，所以VIP門票都索價$2180/張。雖然觀眾都預了濕身，但昨日天公不造美，令觀眾淋住雨睇騷，幸好他們大多都穿著防水衣物。不過活動上的安排就令觀眾震怒，尤其對寄存行李的安排極為不滿，在網上發文怒轟，並驚動警方到場！

由於是濕身音樂節加上落雨，觀眾著晒雨褸入場。（資料圖片/黃寶瑩攝）

泫雅為表演嘉賓之一，不但用廣東話與觀眾打招呼，又率領全場大合唱，她說：「雖然我哋嘅語言唔一樣，但係大家都跟住我一齊唱，你地好犀利啊！希望呢首歌喺你哋失意嘅時候，成為你地嘅力量！今日雖然係WATERBOMB，但我覺得你哋好似仲濕啲，我好驚你哋感冒啊！」

壓軸登場的JAY PARK亦是一大看點，他很好識做冧fans，仲用水槍射向大家：「你哋攰唔攰啊？ 我見到你哋㗎。你哋覺得點啊？大家好，我係JAY PARK！」

開場前，觀眾都會寄存自己的袋子，但他們就投訴完騷後冒雨等足三、四個鐘都未能拎袋。有觀眾發文指安排混亂，首先大會寄存物品用紙Tag而非防水Tag識別，完騷後Tag已變得溶溶爛爛和甩色，根本難以辨認，觀眾稱：「人流管制非常差，冇幾耐大會竟然由排隊變成逐個袋叫號，在場成幾千個人，得嗰頭兩行聽到佢嗌咩。重點：大會並唔會Fact check個袋係咪你，就咁將啲袋傳出去，已經見到好多人唔見嘢。」

完騷後，逾千觀眾排隊等去寄存行李區拎袋，但要等叫號碼，而且因紙製行李牌濕水後溶掉，有大量未能識別的行李，觀眾淋住雨等足幾個鐘。（Threads@tomato.ches）

觀眾想取回寄存的行李，但安排災難級混亂。（Threads@tomato.ches）

有同樣身處現場的人士形容是「精神肉體折磨」，激動狂轟：「22:00完場想拎返個行李搞X到凌晨都未拎到 惡劣天氣個個凍X到差啲死 重要喺（度）同你玩Bingo拎行李玩咗3-4粒鐘先拎到(我拎完仲有好多人喺後面等緊) 真係黐X線！潑水音樂節用紙製行李寄存牌搞到所有號碼甩晒色，搵唔返個袋俾人，好彩嘅就有Number對到，唔好彩溶咗number嘅就X嗌袋特徵大家自己聽到就X認。在場已經出現過幾次拎錯袋 …」

據報凌晨時份人潮仍未散去，觀眾報警要求警方介入。（Threads@tomato.ches）

ViuTV藝人蔡寶欣（Pony）為見偶像泫雅一面，當時都有去現場，她指過往每次泫雅來港都會捧場，但經此一役她決定要永別所有玩水音樂Show。Pony說：「是日課題：到底我買VIP飛係做乜？雖然知道落雨打風大家都難上加難 但係咪真係冇 plan B？我見有啲人買咗 VIP飛 但原來VIP飛寄存嗰個位係會截龍架 啫係要拎住個袋玩！？😀但啲水嘅量係s2o咁由頭濕到落腳趾尾 同埋條隊係好似排極都排唔完 見到啲妹豬凍到個嘴都白哂🥺 知玩水嘅嘢都係預咗麻煩 寄存、換衫、去廁所、地下全是垃圾泥地 都係有曬心理準備嘅 但今日情況真係好惡劣 只希望在場人士唔好凍親唔好病🫠 啲工作人員又係慘 主辦安排得差但氣佢哋受哂😮‍💨 真係No more next time」

蔡寶欣作為泫雅忠實Fans，都冒雨捧場。（IG@ponychoiiiii）

蔡寶欣與一眾好友來睇Show。（IG@ponychoiiiii）

但最終她形容為貼錢買難受，不可一、不可再。（IG@ponychoiiiii）

蔡寶欣發長文還原當時慘況，有女觀眾淋雨淋到面青口唇白，而她亦表示經過今次之後要永別所有玩水音樂Show。（Threads@ponychoiiiii）

另外有大量觀眾湧入《Waterbomb Hong Kong》官方IG留言，當中亦不乏內地來港的觀眾，他們指昨晚經驗奇差、貼錢買難受，甚至指「這輩子最慘就係今日」。據知今次主辦單位為Echo HK、WaterBomb，他們今日（2日）中午在IG為入場及物品存放安排致歉，指：「受颱風影響，昨日現場有部分設施受到嚴重損毀，基於公眾安全考慮，主辦方經努力搶修和加固後，已第一時間安排觀眾進場，導致開場時間押後及部份藝人演出時間有所調整，為此而受影響的觀眾，主辦方深感抱歉。」又指：「對於物品存放區之安排，而導致現場情況混亂，主辦方深感抱歉。」

大量觀眾湧入WATERBOMB官方IG留言。（IG@waterbomb_hongkong_official）

有觀眾形容「這輩子最慘就係今日」（IG@waterbomb_hongkong_official）

大會就混亂安排致歉。（IG@waterbomb_hongkong_official）

主辦指今晚的場次上，將會停止寄存服務，並宣布：「由於颱風關係，設施受損，物品存放區將會停止寄存服務，並會向現場觀眾派發一次性膠袋， VIP觀眾將會額外附上護目鏡一副（派完即止）。敬請各位觀眾盡量攜帶輕便行裝，使用防水袋，並盡量將貴重物品除身。不便之處，敬請原諒。」