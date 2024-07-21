墨雨雲間劇情｜全劇劇情結局懶人包+演員關係圖+角色簡介

《墨雨雲間》陸劇又名(The Double)，改編自小説-嫡嫁千金。有任亞南作為編劇，侶皓吉吉為執導，由《延禧攻略》吳謹言、王星越領銜主演的一套以大女主角古裝復仇為題材的電視劇。今次更有陳喬恩出演惡毒後母。本文將會持續更新墨雨云间的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

墨雨雲間｜電視劇分集劇情持續更新

薛芳菲被誣陷偷情(1-3集)

燕京第一美人薛家千金薛芳菲（吳謹言飾），是一名才女，但為了能與下嫁給窮小子沈玉容，不惜與父親對抗，好在有弟弟薛昭的力挺，以及沈玉容的承諾，最終薛芳菲的父親薛懷遠才接受這個婚事。

薛芳菲與沈玉容本是一對夫妻(墨雨云间官微@Weibo)

有一日，薛芳菲從睡夢中醒來衣衫淩亂， 一名男子強行侵犯了她。沈母和沈如雲竟然目睹了這一切，卻惡意地誣陷她偷情，薛芳菲陷入了絕望之中。沈玉容回來後，打開柴房帶薛芳菲離開。當薛芳菲以為沈玉容是救自己時，卻發現自己正躺在一個深坑之中。更由沈玉容口中得知，父親薛懷遠因貪汙而遭到牢獄之災，弟弟薛昭被土匪殺害。沈玉容親手把薛芳菲活埋，背後主使此事的正是婉寧公主。長公主要脅沈母和沈如雲，迫使他們陷害薛芳菲偷情，她的目的很明確 - 要成為沈玉容的妻子。

婉寧公主與沈玉容偷情(墨雨云间官微@Weibo)

薛芳菲被救再替代姜梨身份

姜梨與侍女桐兒途經河邊，發現奄奄一息的薛芳菲。二人將她救起。當晚，姜梨想悄悄地帶食物給薛芳菲，但被人誤以為是私會男子，因而對她拳打腳踢。薛芳菲看到姜梨時已經是奄奄一息。知道自己時日無多的姜梨，將證明自己身份的釵子交給了薛芳菲，希望她能向父親伸冤。之後姜梨離世，薛芳菲以姜梨的身分回到京城，後媽季淑然看到姜梨回家後，處處刁難，更派人暗中觀察姜梨，再避免姜梨接觸姜老太及姜元柏。

惡毒後媽季淑然(墨雨雲間官微@Weibo)

姜梨參加若瑤笈禮，反得到笈禮(4-6集)

姜若瑤的笈禮，季淑然為了不讓姜梨參加，就給有毒的養顏湯，及令她昏睡，更派人在門口不准她們出去。當季淑然為姜若瑤梳妝加冠笈後，粉紅色花飄到院內，這時姜梨優雅出席。沈玉容及其家人見到姜梨，十分驚訝。最後柳夫人在臺上給季淑然加壓力，季淑然只好當場為姜梨笈禮。

姜梨去明義堂讀書、和李廉對賭(7-11集)

姜梨得到沈玉容的認可，令姜元柏同意姜梨去明義堂讀書。之後要男女結隊考核，姜梨成功與葉世傑合作，但就得罪了李廉及孟紅錦，最後孟紅錦提出賭約，李廉要如果薛芳菲輸了自行回貞女堂，而李廉輸了就出家。但是薛芳菲在被沈玉容活埋時手受了傷。肅國公蕭蘅帶薛芳菲看了神醫，薛芳菲的手痊癒了。到了姜梨彈琴時，在場人士十分感動，姜梨贏了以往彈琴第一名的姜若瑤。

惡毒後媽季淑然(墨雨云间官微@Weibo)

得知被活埋真相，姜梨被灌醉(12-13集)

姜梨進宮，長公主看到姜梨跟薛芳菲長得一樣，就要求姜梨向沈玉容頭上放的酒壺射箭。姜梨看到長公主身上有以前沈玉容送給自己的配飾，就知道了當日殺自己背後的人是誰。之後蕭蘅出來才救了沈玉容一命。之後，姜玉娥向姜梨敬酒，姜梨不勝酒力醉酒，就被姜玉娥扶到了一間房間，剛好葉世傑也進入了。其實姜梨是假扮醉酒，2人前後腳離開。姜玉娥扮姜梨去應了周彦邦的邀請，二人發生了關係，剛好被姜若瑤撞破。姜若瑤把玉娥的面撞到毀容。

婉寧公主迫姜梨射箭(第12集)(墨雨云间官微@Weibo)

薛芳菲代姜梨拯救葉家(14-19集)

薛芳菲為了逃避跟麗妃去禮佛，就去決定前往淥陽的葉家探親。她希望能與葉家重修舊好,也想藉此瞭解葉家的情況。同時，在淥陽也找到了弟弟薛昭的相好瓊枝，並希望瓊枝幫忙打聽父親的下落。佟府尹的朱縣尉與李家合作，目的放在葉家的全部家產上，就捉了葉明軒。之後在蕭蘅的幫助下，薛芳菲成功救出葉明軒，也令葉明軒與三弟冰釋前嫌。

薛芳菲發現父親還在生(18-20集)

瓊枝用生命幫忙打聽了薛芳菲父親薛懷遠的下落，之後就在薛芳菲面前死了。薛芳菲前往淮鄉打算拯救父親，原來當年薛懷遠懷疑李仲南私吞官金礦的利益，所以就薛家一家三口就被滅口。薛芳菲打算找父親薛懷遠的舊親信，但都被發到泥沙場做苦力。薛芳菲就求蕭蘅帶她一同前往，之後拯救了他們，再成功救了父親薛懷遠。但姜梨就背上了私自劫囚的罪名，姜父十分生氣。

薛芳菲發現父親還在生(第20集)(墨雨云间官微@Weibo)

姜梨為父伸冤、身份被揭發(21-23集)

薛芳菲與父親薛懷遠在定州被災民圍堵，要求姜梨這個活菩薩派發糧食。之後，三叔葉明煜覺得事有蹺蹊，薛芳菲與柳元豐討論後，薛決定深入虎穴，引鬧事者出來。在蕭蘅的幫助下，發現真的是淮鄉刻扣賑災官糧，之後蕭蘅等人就快馬去了淮鄉解決。原來一切都是李仲南的調虎離山之計。幸好，葉嘉兒一早收到葉世傑的通知，偷偷地去了滄州籌糧。同時，蕭蘅一早已經傳了密函，提點了姜云柏。同時，皇上也知道薛芳菲是蕭蘅的棋子。薛芳菲等人到達京城，就敲響了登聞鼓。

之後，皇上親自審理案件，薛芳菲振振有詞為為父伸冤，最後薛懷遠被判無罪，薛芳菲也沒有劫囚的罪名，案件將會重審。當皇上問及薛懷遠的家眷時，沈玉容被揭發亡妻就是薛芳菲，但薛懷遠看到沈玉容十分害怕。婉寧公主突然出現，並當眾指出薛芳菲跟姜梨樣子一樣.....

薛芳菲朝堂上為父伸冤(第23集)(墨雨云间官微@Weibo)

婉寧公主帶貞女堂堂主做證(24集)

貞女堂堂主當堂指出，堂上的姜梨並不是真正的姜梨，真正的姜梨被薛芳菲殺死了。但又說不出薛芳菲如何殺死姜梨，又不能指出真正的姜梨身在何處。但當時一開始，柳夫人到貞女堂見到的姜梨就是薛芳菲，但又沒有拆穿。堂主講薛芳菲以利相透，講幫堂主脫罪。薛芳菲就當眾得出，貞女堂堂主做證人的原因，就是在為自己與人私通的罪脫罪。姜梨同時也請了另一位貞女出來做證，長公主咄咄逼人，但姜云柏當堂表示相信自己的女兒，甚至為姜梨擋刀。最後長公主被罰軟禁在公主殿。

(墨雨云间官微@Weibo)

姜梨被綁架、姜若瑤撞邪(25-29集)

長公主為了對付姜梨，為季淑然提出一個主意，就是姜梨撞邪就可以輕鬆拿下。怎料，太卜令其實就是季淑然的相好，季淑然當年一把火燒死他，最終發現他還沒有死。姜玉娥入了周彦邦的門，再騙周彦邦是當晚姜梨主動給玉娥的，周彦邦由愛變恨，與姜若瑤合作騙姜梨到偏遠地方打算作為人質要葉家的錢再2人遠走高飛，但最後姜若瑤良心醒覺就打暈了周彦邦。季淑然以姜若瑤一隻昏迷不醒為藉口，請太卜令幫忙闢邪。太卜令一口咬定姜梨有邪祟附身，姜梨將計就計假扮姜月上身，講出當年季淑然推姜月去假山死亡，再扮是姜月意外浸死。太卜令打算殺死姜梨，怎料桐兒兩次以身保護姜梨，最後死亡。季淑然就被關在柴房，最後因為太害怕，加上姜梨跟她說了一番話，季淑然瘋了。

(墨雨云间官微@Weibo)

姜梨沈玉容合作表演

姜梨主動提出要表演接待大昭使團，沈玉容多次阻攔但最後都在皇帝同意下，姜梨正式參與。姜梨與趙齊合作，令所有翰林院的人都不與姜梨合作，沈玉容只好跟姜梨合作表演。同時，成王也眼見大燕和大昭結盟，就打算暗殺大昭公主司徒九月，在肅國公蕭蘅的保護下，九月成功見到大昭王子。

(墨雨云间官微@Weibo)

在慶功宴上，姜梨沈玉容二人坦白，已知她是薛芳菲，二人爭執期間沈玉容被打暈，姜梨就說是被沈玉容非禮，沈玉容被捉。長公主以薛芳菲弟弟要脅薛芳菲推翻供語，薛芳菲妥協。長公主再要脅麗妃把薛芳菲許配給沈玉容。薛芳菲同樣拿著麗妃的痛腳，加上蕭蘅用代表兵權的魚符用作交換，最後沒有人在提及結婚之事。

(墨雨云间官微@Weibo)

長公主懷孕、蕭蘅要入贅大昭?

薛芳菲偷偷地令長公主假懷孕，以前長公主多年在代國做人質曾多之小產，今次長公主以為真的懷孕十分高興。但沈玉容反提出長公主下嫁李瑾孩子先會安全。但李瑾含著金鎖匙出世，性格也是十分高傲，令長公主十分不舒服。蕭蘅去了大昭請求出兵，但對方要求蕭蘅入贅大昭，做司徒九月駙馬，蕭蘅請九月拒絕。

(墨雨云间官微@Weibo)

沈玉容殺長公主、再自殺，成王謀反失敗(大結局)

一次長公主與李瑾的爭執後，長公主肚痛後流產大發雷霆，誓要李瑾一命還一命。沈玉容及時指出長公主中計了，吃了某些藥材而導致有懷孕的感覺。長公主傳信給成王要求出兵。沈玉容向成王提出要長公主假死再嫁禍給皇上，成王同意。成王來到京城，皇上給他不少賞賜。到了晚宴，長公主捉了薛芳菲，沈玉容偷偷地帶她離開，但被已經吃了假死藥正在吐血的長公主看見，最後長公主令沈玉容殺死了她，成王因此而起兵。沈玉容因雙手被薛芳菲戰射中，手中代表兵權的魚符跌到蕭蘅手中。沈玉容最後自殺。而成王以麗妃作為人質，但麗妃不想成為負擔，要成王的劍下自殺。在成王不知所措的時候蕭蘅一劍殺死了成王。薛芳菲之後與蕭蘅大婚，之後蕭蘅帶兵去攻打代國，但最得力的兩個助手戰死，蕭蘅悲憤交加，突破重重包圍，最後戰勝。

(墨雨云间官微@Weibo)

《墨雨雲間》播出時間｜最新追劇日曆

《墨雨云间》集數一共有40集，由優酷網上獨家播放。優酷VIP會員每天18:00更新，SVIP每個更新日提前6小時看正片。6月17日開始，星期二、四每日更新2集，星期一、三、五、六更新一集。

《墨雨雲間》｜演員人物關係圖

(墨雨云间官微@Weibo)

《墨雨雲間》｜演員

吳謹言 飾 薛芳菲/姜梨(新)

原是沈玉容的妻子，但後來被沈玉容活埋。之後代替了姜梨的身份，成為姜家二娘子，默默地為姜梨及自己報仇。之後拯救了姜梨母親的葉家，及為自己的父親伸冤。

(墨雨云间官微@Weibo)

王星越 飾 蕭蘅

知道姜梨是薛芳菲假扮，暗中保護薛芳菲。每次知道薛芳菲有難題時都會出手相助。最後與薛芳菲成為戀人。

(墨雨云间官微@Weibo)

陳鑫海 飾 葉世傑

是姜梨的表兄，後來對姜梨有意思。

(墨雨云间官微@Weibo)

梁永棋 飾 沈玉容

是薛芳菲的愛人，但是受到婉寧公主的迫害而「親手」活埋薛芳菲。後到見到姜梨與薛芳菲樣子一樣，壓力十分大。在婉寧公主的身邊過著卑微的日子。