福祿壽訓練學院｜關嘉敏扮梅艷芳竟然似家姐多啲　趙頌宜似印度人

TVB綜藝節目《福祿壽訓練學院》由阮兆祥、李思捷、王祖藍、陳懿德及郭珮文主持，昨日（2日）一集講到「1對1扮嘢對決」，由李思捷以「梅艷芳」為題向祥師兄隊下戰書，Team Sau的關嘉敏對戰Team Fuk的趙頌宜。

李思捷以「梅艷芳」為題向祥師兄隊下戰書。(節目截圖)

Team Sau的關嘉敏對戰Team Fuk的趙頌宜。(節目截圖)

關嘉敏以經典「頭紗」裝束上台唱跳《淑女》，她完美復刻了梅艷芳的妝容，更堅持要真人唱跳不「咪嘴」。關嘉敏跳完後全部人立即站起來鼓掌，她被陳懿德問到跟平時有什麼分別，她覺得超大分別：「我覺得梅姐佢嗰個台風啦、氣場啦、眼神啦，所有嘢都要由心而發，由內去到外。」評審之一的伍仲衡就竟然指關嘉敏似梅愛芳多一點：「你哋認真望吓佢呢個造型，我覺得佢似梅愛芳多啲！」王祖藍亦立即激動回應說：「係啊，我都係想咁講啊！」關嘉敏超意外的說：「吓！真㗎？」

關嘉敏以經典「頭紗」裝束上台唱跳《淑女》。(節目截圖)

伍仲衡同王祖藍都覺得關嘉敏似梅愛芳多過梅艷芳。(節目截圖)

之後到趙頌宜出場，她自言難度很高，而阮兆祥亦立即為她找救兵「江欣燕」，傳授扮梅艷芳的技巧。趙頌宜在台上唱跳《把冰山劈開》，經過江欣燕的調教後，趙頌宜說自己「我依家係一碌識郁嘅木」。評審伍仲衡更笑言：「原來你係Maggie，頭先喺出面，佢同我say hi，我唔知佢係邊個嚟！我以為呢個印度人過咗嚟扮。」眾人都不禁大笑，連趙頌宜自己都扮了一下印度人。

趙頌宜自言扮梅艷芳難度好高。(節目截圖)