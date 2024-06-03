冼靖峰話拍BL劇預老友做CP　丁子朗：如果佢唔揀我，我嬲㗎

去年TVB舉辦選秀節目《亞洲超星團》，派出丁子朗（丁丁）、冼靖峰（Archie）、黃奕斌（大Hugo）、文佐匡（Sean）及黃星綽（細Hugo）五位猛將參賽，雖然只有三位成功加入男團「Loong 9」出道，不少網民都對未能入圍的感到可惜，更指香港區的參賽者可以自組一隊來表演。昨日（2日）這五位猛將就組合成限定隊伍現身維園表演，就現場所見，他們接近6時才正式表演，有粉絲表至自己一開門就來排隊「霸靚位」。丁丁率先出場唱出《餓狼傳說》，Archie就唱出《愛是永恆》，大Hugo就唱出《我們都是第一次做人》，Sean就唱出《告白汽球》，之後再五人合體唱出《初戀》及《小幸運》，不少現場觀眾都聽得如痴如醉。

丁子朗（丁丁）、冼靖峰（Archie）、黃奕斌（大Hugo）、文佐匡（Sean）及黃星綽（細Hugo）。(胡凱欣 攝)

丁丁率先出場唱出《餓狼傳說》，Archie就唱出《愛是永恆》，大Hugo就唱出《我們都是第一次做人》，Sean就唱出《告白汽球》，之後再五人合體唱出《初戀》及《小幸運》。(胡凱欣 攝)

五位猛將接受《香港01》訪問時被問到再次合體感覺如何時，丁丁表示十分開心：「佢哋之後都好忙㗎啦，以Loong 9嘅身份有見面會啦，喺見面之前都可以率先見咗佢哋先，我覺得好幸運啊！」細Hugo就覺得像回到比賽時：「好似返番去我哋嗰陣比賽咁啦，我哋又係呢班人啊，雖然今次唔係齊人，但有Hugo加入我哋演繹返《初戀》呢首歌，係一個非常好嘅體驗。」Archie突然「笑匠」上身表示除了《初戀》外，還有一首歌會唱：「啱啱丁子朗講到話係好幸運啦，所以我哋就唱小幸運啦。」旁邊的人對於他這個「冷笑話」防不勝防，紛紛大笑起來。突然間他們就開始「冷笑話放題」，大Hugo接著說：「喺呢個好幸運嘅時刻呢，我覺我哋每個人都好似隻餓狼。」

丁丁搶先過粉絲們見Loong 9感興奮。(胡凱欣 攝)

細Hugo就覺得像回到比賽時。(胡凱欣 攝)

「冷笑話放題」來得太突然。(胡凱欣 攝)

細Hugo被問到自節目《亞洲超星團》完結後曝光率比較低，他就說到：「間唔中都會有啲幕前嘅工作，但係我覺得喺得閒嘅時間最好就係裝備自己，閉關修練，當有任何幕前嘅機會嘅時候先可以畀大家見到一個更好嘅我。」

細Hugo自節目《亞洲超星團》完結後曝光率比較低。(胡凱欣 攝)

細Hugo話喺得閒嘅時間最好就係裝備自己。(胡凱欣 攝)

Archie、大Hugo及Sean下星期即將舉行見面會，他們被問到心情如何時，Sean表示不緊張：「比較期待啲，上一次已經取消咗一次，咁依家終於有得同大家見面，已經隔咗好耐時間，想快啲可以同大家見面。」大Hugo都覺得不會緊張：「其實我哋中間每個人每日都喺度練緊當時已經準備好嘅嗰啲表演啦。」他已經積極準備見面會的表演。Archie則覺得著重的地方應該不是舞台上的表演，反而是與粉絲的接觸：「齊晒12個人，今次應該係第一次見到大家，我覺得我會比較著重同fans之間嘅互動。」可以見到他相當寵粉。

Loong 9三子都唔緊張。(胡凱欣 攝)

Loong 9下星期有見面會。(胡凱欣 攝)

Archie早前接受專訪時提及到如果拍BL劇可以選對手時，會選丁丁做對手，丁丁被問到如果他真的邀請一起拍攝時，自己又願不願意時，他笑著說：「如果佢唔揀我，我嬲㗎！好彩佢揀咗我啫，係唔係即刻開啊套戲？」看來丁丁跟Archie的友好程度遠比我們見的更好，二話不說要一起拍戲。丁丁更提及到自己已經回歸到演員的身份：「啱啱已經拍完套劇，嚟緊會再開，所以有咁嘅機會凡接觸唔同嘅戲劇，用超星團呢個身份同關係帶去戲劇世界同佢哋一齊做有啲火花，我諗都會幾好睇。」

丁丁同Archie真係好老友。(胡凱欣 攝)

Archie早前接受專訪時提及到如果拍BL劇可以選對手時，會選丁丁做對手。(胡凱欣 攝)

而「前輩級」演員丁丁被問到會否傳授經驗予Archie時，他則表示不敢當但可以互相交流。Archie說：「我覺得大家交流吓啦，佢一定係我嘅大前輩啦，好早已經入行，佢經歷咗好多唔同嘅嘢，亦都將佢嘅經歷同知識傳授畀我。」

「前輩級」演員丁丁話自己已經回歸到演員的身份。(胡凱欣 攝)

Archie表示丁丁係佢嘅大前輩。(胡凱欣 攝)

他們被問到會否再合體時，他們都表示很樂意再次合體，因為他們都熱愛表演，丁丁說：「我哋五位都係做好隨時準則狀態，一有人嚟搵我哋就即刻唱！」可以見到他們對表演算得上是熱誠滿滿。細Hugo覺得每次一起工作都十分開心，亦希望之後可以多一點的機會一起工作，相信亦是不少粉絲心中所想。大Hugo則搞笑說：「你哋都講到咁啦，唔通我話唔想咩。」他表示希望多一點合作機會，可以聚在一起打鬧，Sean都是同樣希望多一點合作。

他們被問到會否再合體時，他們都表示很樂意再次合體。(胡凱欣 攝)

他們都希望一點合作機會，可以聚在一起打鬧。(胡凱欣 攝)

五位猛將就組合成限定隊伍現身維園表演。(胡凱欣 攝)

丁丁率先出場唱出《餓狼傳說》。(胡凱欣 攝)

丁丁率先出場唱出《餓狼傳說》。(胡凱欣 攝)

Archie就唱出《愛是永恆》。(胡凱欣 攝)

大Hugo就唱出《我們都是第一次做人》。(胡凱欣 攝)

在場嘅觀眾都聽出耳油。(胡凱欣 攝)

丁丁害羞地派心，到底邊個接咗？(胡凱欣 攝)

大Hugo都派心心。(胡凱欣 攝)

Sean同細Hugo都好老友。(胡凱欣 攝)