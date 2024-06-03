時光正好劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《時光正好》陸劇又名(姐姐們的人生下半場)，改編自小説《老媽有喜》。有徐然作為編劇，韓曉軍為執導，由秦海璐、保劍鋒領銜主演的一套以現代劇情為題材的電視劇。秦海璐、保劍鋒首次合作出演浪漫溫情劇，秦嵐更親自為主角好友新劇宣傳。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《時光正好》｜劇情大綱

這部劇以幽默風趣的中年喜劇為核心，聚焦於三位中年女性在愛情和事業等面臨重重挑戰，卻能在重壓之下尋找重新出發的力量，描繪出中年女性在她們在自我實現與家庭責任之間努力尋求平衡的動人故事。

許夢安（秦海璐 飾）是個中年女性，本以為自己的生活一切掌握得心應手。但命運卻在瞬間對她施以重擊。她的職場遭遇重挫，公司大規模裁員，她的職場晉升機會有重重阻礙；而且老公李臨（保劍鋒 飾）失去工作，女兒還疑似陷入早戀，加上意外懷上二胎，一連串問題接踵而至。許夢安難以招架人生的重重考驗，使她心力交瘁。

另一邊廂，許夢安的閨蜜陳婉真（左小青 飾）一直過著全職太太的安逸生活，家庭狀況完美和諧，但實際上她飽受老公冷落，老公于海（田雨 飾）都對她漠不關心，甚至遭到第三者的挑撥，陷入婚姻危機。面對如此痛苦的處境，驅使她下定決心，放棄這段婚姻，重新回到職場。而許夢安的妹妹許夢心（潘之琳 飾）則在懷孕期間飽受激素失調的煎熬。

面對各自的人生難題，她們以柔克剛，用堅韌的意志力與智慧，一一破解重重困境。在家人朋友的幫助下，最終掀開人生的新篇章，迎來人生第二次嶄新的成長。

《時光正好》播出時間｜最新追劇日曆

《時光正好》一共有40集，由湖南衛視、芒果TV、愛奇藝播放。2024年6月3日晚20:00起會員首更4集，每週星期一至週四更新2集，週五至周日更新1集。非會員就由6月3日起每日更新1集。湖南衛視週六至週四於黃金檔播映1-2集。

電視劇時光正好@Weibo

《時光正好》｜演員人物關係圖

電視劇時光正好@Weibo

《時光正好》｜演員

秦海璐 飾 許夢安

許夢安職場遭遇重挫，老公失業，女兒早戀，意外有第2胎

電視劇時光正好@Weibo

保劍鋒 飾 李臨

是許夢安的老公，最近失業

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左小青 飾 陳婉真

是許夢安的最好的朋友，因老公有第三者，之後會離婚

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田雨 飾 於海