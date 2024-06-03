甄妮連環追擊《東張西望》報導何太　斥TVB：何止可悪！還播﹗

2024年剛過一半，娛樂紅人榜，《東張西望》何伯及何太必定榜上有名，連日追訪成為網民茶餘飯後熱話，連身在台灣的「樂壇風紀」甄妮都有留意，發文怒斥《東張西望》及新何太：「傳遞不健康不營養的資訊，何止可悪！🤬還播🤬」



76歲何伯和細逾30年的新何太成為全城討論焦點。(節目截圖)

何太聲淚俱下自揭同前夫關係。(節目截圖)

日前何太帶何伯北上返鄉下見鄉親，甄妮則連日繼續發文，除了怒斥《東張西望》及新何太：「一上街就丟他她臭雞蛋看妳再囂張。不用給臉，連『東張』一起丟，助肘（紂）為虐，拒看。」更指：「希望不要把中港隱形的分裂白熱化，更不希望少數的害群之馬，破壞兩地和諧穩定。令人心痛！大家長該出來嚴格處理。別再鬧了！天下不太平！人民會傷心💔」

「樂壇風紀」甄妮

甄妮發文暗諷何太。（甄妮FACEBOOK）

電視台有其社會責任，甄妮對播放何伯何太CASE大有意見：「玩得太超過了！膽大到玩到電視台的AA黃金時段，面對百萬HK觀眾，不論男女老少，被傳遞不健康不營養的資訊，何止可悪！🤬還播🤬」、「怎麼那麼巧，聽說「東張」老闆也是中國好聲音的老闆，難怪行事風格那麼相似，去年的經歷不夠嗎！唉！」又揣測何太報東張背後用意：「此姝背後肯定有人或多人，出主意給謀略，所以對一般淺薄的法律常識，網路設計及銀行應對，居然略知一二。孰不知背後全是一般蠢人，知少少辨代表，越貪越糟。唯一聰明～知道去找「東張」給料，孰不知蠢節目居然上勾，一拍即合！發夢都想不到😂😂😂莫名其妙。」

甄妮連日來繼續怒斥《東張西望》及新何太。（甄妮FACEBOOK）