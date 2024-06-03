鬼故｜少女打電話上電台話被性侵伏屍垃圾房　翌日發生更恐怖事

80、90年直至今時今日，大家揸車時依然流行聽電台節目，特別是夜深人靜時，12點到凌晨三點時分聽靈異故事節目時，獨自一人在車廂中聽着公路車禍慘死孤魂、無頭女屍等故事，又加添幾分恐怖感。現時有不少靈異故事節目都開放觀眾phone-in講自己或聽過的靈異故事。想當然真實與否無可考證，但卻是予一種莫名的真實感。



講起phone-in靈異節目，不少人都會記得90年代曾發生一件「女鬼打電話上電台」的故事。前身《驚叫一點鐘》為90年代靈異節目，其後經歷過雷宇揚、蔡康年、潘紹聰等幾位主持人。

靈異節目總有幾代主持人。（網上圖片）

話說，1995年11月的某個深夜，主持人如常開放聽眾打電話分享靈異故事。「你有咩恐佈經歷要同大家分享？」主持人如常問道。不過電話的另一頭就斷斷續續，出現了一把女聲，慢慢地講出自己的經歷，說道：「今日因為我屋企人全部去晒旅行，得我一個人喺屋企，所以屋企全部嘢都要自己做。夜晚我攞啲垃圾去後樓梯丟。點知行到走廊嘅時候，啲燈就忽然熄咗。我唯有好驚咁，一步一步向前行。好唔容易行至防煙門後面，想丟垃圾放好，點知我突然見一團黑影，嚟唔切走開，就俾黑影捉住。」

說到這邊，相信不少聽眾都略為猜到發生了什麼事。這位女士不幸被強姦了。「她」接着說：「原來個黑影係一個男人，佢強姦咗我。」

這時候女主持人開始安慰這位「女士」，而男主持人就反而說：「雖然你經歷咗咁不幸嘅事，但係似乎唔算怪異喎。」但話未說完，這位「女士」就表示「故事未完」，接着講了更恐怖的事，說:「我由天台跳落去...」

電話中，該「女性」指跳樓後屍體跌在垃圾房上。非涉事單位。（資料圖片）

她說：「呢件事之後，我一時諗唔開，由天台跳咗落去.......咁啱（屍體）就跌咗喺垃圾房入面。我打電話上嚟，係想話畀大家知，呢個世界真係有鬼。」這時候線路就匆忙地被節目組掛斷了，正當大家都以為是女聽眾打電話上電台開玩笑之際，翌日的新聞就震驚了所以聽眾。

潘紹聰曾邀主持子羽講返個傳聞。（YouTube 截圖 / BIGBIGAIR）

相傳第二日清晨，此事就成了新聞，事關當晚的確有一名女性被發現伏屍在垃圾房。更恐怖的是，經初步檢驗後，該女死者的確生前曾遭性侵。記者翻查1995年11月的命案名單，的確發生過「曾遭性侵犯少女跳樓亡」案件。到底是先有命案，口耳相傳後變成了「女鬼打電話上電台」的都市傳說，抑或真有其事？