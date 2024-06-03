WATERBOMB｜入場觀眾怒轟活動安排勁差　主辦方發聲明道歉

一連兩日的《WATERBOMB HONG KONG 2024》音樂節前日（1日）於西九文化區舉行，但在第一天活動時因為安排勁差，尤其對寄存行李的安排極為不滿，所以有不少觀眾在活動後怒罵主辦方，並驚動警方。今日（3日）主辦方為此事特別發出道歉聲明。

Rain壓軸登場WATERBOMB，並帶來多首經典歌。（葉志明攝）

JESSI一唱《ZOOM》再《NUNUNANA 》全場即High爆。（葉志明攝）

RAPPER Gary最先除衫。（葉志明攝）

道歉聲明全文如下：

「WATERBOMB HONG KONG 2024」道歉聲明

對於日前於韓國殿堂級Hip Hop派對 「WATERBOMB HONG KONG 2024」發生不愉快事 件，主辦方WATERBOMB HK 及北京亦通亦和文化傳媒有限公司及 ECHO HK 再次向受影 響人士致歉。

有關觀眾延遲入場

節目原定由6月1日下午1時開放入場及2時開始節目，由於受到颱風及不穩定天氣影響，部份 設施包括部份寄存行李帳幕及更衣室嚴重受損;持續間接性大雨，導致場地無法有效清除積 水。為公眾安全考慮，大會即時進行緊急維修。天文台於下午1時45分公告將在下午三時至六 時之間改發1號戒備信號，大會檢視現場設施安全指標， 隨後以最安全方式安排觀眾入場。 我們一直留意天氣情況，及時採取補救措施及調配人手處理，對於引起混亂及觀眾久候入場 深表歉意。

有關寄存行李疏漏

因受颱風影響並全天候不定時大雨， 導致場地無法及時清除積水而出現水浸情況，原本設定 的寄存行李帳幕縮減至只有一半可使用。 因為縮減了寄存窗口，加上部份行李牌被雨水溶 化，散場時導致部份觀眾未能適時取回個人物件。我們處理有欠妥善，再次向受影響公眾致 歉。活動首日未能領取物品的觀眾，我們已在活動翌日安排認領，現仍有極少量行李未領 取，大會將妥善保存一星期，如無人認領之行李將按警方建議送到油麻地警署暫放，如需要 任何協助，可隨時聯絡本公司:+852 52279172

有關即時檢討及改善

就活動第一天不如意狀況，我們即時檢討及作出改善，並加派人手處理各類事宜，以免同類 事情再次發生。 活動第二日 (即6月2日) 有關調整措施

- 在沒有天雨影響下，活動準時在下午1時開放入場，表演於下午1 時30分開始。

- ⁠大會暫停存放服務，及向所有活動參加者派發防水儲物袋。

- ⁠同時增派人手維持秩序及改善活動體驗。

第二天作出更新安排後，觀眾入場順暢，觀賞體驗不受影響，完場安排暢順，亦沒有出現人龍情況。

此外，此活動為獨立商業活動，希望藉此引入海外音樂節到香港，並沒有領取政府任何資 助。截至2024年6月3日下午，主辦單位已完成舞台和其他活動設施拆卸工程。

主辦方再次衷心就本次受影響人士致歉，我們定必全面檢視活動策劃，虛心檢討。

特此聲明