鄭世豪離巢後首個公開活動笑得勁開心　同台仲有好多前公司嘅藝人

藝人「細龍生」鄭世豪上月底正式宣布離巢，結束於TVB 24年的生涯，之後他便帶著老婆到台灣旅遊，更在回港時在社交平台分享了不少「靚相」，亦詳細記憶了這一趟旅行去了哪裡：「今次台北之旅，睇咗一場極感動 張學友演唱會，一場林書豪打得精彩的籃球季後賽……」最後他表示「充電完成」，回來香港再衝刺。

鄭世豪上載了一張拖著行李箱等候登機的照片，未知道是否長遠離開香港。（IG圖片）

宣布離巢後鄭世豪便帶著老婆到台灣旅遊。(ig@chengsaiho)

原來鄭世豪一回到香港就去了工作，這個是他宣布離巢後首個活動，他在銅鑼灣一個嘉年華中擔任活動表演嘉賓，同場亦邀請了很多「唱得之人」。而該個活動中大部分表演嘉賓都是TVB的藝人，例如有肥媽、王祖藍、亞洲超星團五子及中年好聲音等人，但鄭世豪於活動中依然表演得很落力，除了大唱《白金升降機》、《好唱獻給你》及《摘星》，更走落台與在場的粉絲互動，唱到最後更high到站在椅子上扮「自轉下台」：「多謝各位，夠唔夠啊？洗唔洗繼續唱啊？」可以見到他相當興奮，沒有因為離巢的事而影響心情。

原來鄭世豪一回到香港就去了工作，這個是他宣布離巢後首個活動。(胡凱欣 攝)

鄭世豪在銅鑼灣一個嘉年華中擔任活動表演嘉賓，同場亦邀請了很多「唱得之人」。(胡凱欣 攝)

鄭世豪唱到興起仲走落台同現場觀眾互動。(胡凱欣 攝)

鄭世豪更high到站在椅子上扮「自轉下台」。(胡凱欣 攝)

丁丁率先出場唱出《餓狼傳說》，Archie就唱出《愛是永恆》，大Hugo就唱出《我們都是第一次做人》，Sean就唱出《告白汽球》，之後再五人合體唱出《初戀》及《小幸運》。(胡凱欣 攝)

同場大部分表演嘉賓都是TVB的藝人，例如有肥媽、王祖藍、亞洲超星團五子及中年好聲音等人。(胡凱欣 攝)

同場大部分表演嘉賓都是TVB的藝人，例如有肥媽、王祖藍、亞洲超星團五子及中年好聲音等人。(胡凱欣 攝)

同場大部分表演嘉賓都是TVB的藝人，例如有肥媽、王祖藍、亞洲超星團五子及中年好聲音等人。(胡凱欣 攝)