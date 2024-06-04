69歲林青霞睇展覽被攝影師偶遇　生圖曝光親民舉動獲封明星典範

「大美人」林青霞即使已年近70，但仍然非常高貴美艷，獲封為「永遠的東方不敗」，能美也能帥，演技亦備受肯定。更難得的是，她是圈中「優雅地老去」的佼佼者，曾說過：「過了60歲，還要以美貌上熱搜，感覺也是挺辛苦一件事。」指希望世人除了記得她的美貌，還記得她現在是一位作家，而她在息影後，先後出過四本散文集，說是才女也不為過。

林青霞演的東方不敗，至今仍無人能超越。（劇照）

年青時的林青霞美得令人驚艷，至今仍是華人電影史裡的一代美人。（網上圖片）

林青霞去年獲金馬獎頒發終身成就獎。（電視截圖）

林青霞曾指，除了美貌外，希望大家記得她是一位作家，她先後出過《窗裏窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》及《青霞小品》四本散文。（微博@林青霞）

林青霞獲頒香港大學「名譽社會科學博士學位」。（微博@林青霞）

林青霞（右二）早前現身名人蒲點SEVVA結業活動暨俞琤生日派對。（小紅書）

有位專影路人穿搭的街拍攝影師，早前在Art Basel的場外偶遇林青霞，他拍低了當時的情況，70歲的林青霞打扮簡約，在沒有任何濾鏡底下，仍然美得會發光，更超級親民友善。攝影師叫停林青霞，問：「Excuse me,你係咪林青霞小姐呀？你好你好，你真人好靚呀！」只見林青霞起初有點愕然，之後便露出親切的笑容，向攝影師說：「多謝多謝！」而過程中她知道對方認出自己，更主動與攝影師握手，毫無架子。

身穿全白打扮的林青霞突然被叫停，最初都有點愕然。（IG@streetsnap.portrait）

但下一秒她知道對方並無惡意，純粹是認得出她，便露出笑容。（IG@streetsnap.portrait）

林青霞竟主動伸手與對方打招呼！超友善冇架子！（IG@streetsnap.portrait）

對方趁機大讚她好靚。（IG@streetsnap.portrait）

林青霞欣然接受，並多謝對方，全程都有禮貌又親切。（IG@streetsnap.portrait）

攝影師就分享這次偶遇的經歷，他說當時在Art Basel與一個優雅的身影擦身而過，並透露：「當時我只想確認那位女士是不是林青霞，她卻主動與我握手。那種超現實的感覺讓我反應延遲，以致忘記了說：『青霞姐，可唔可以邀請您街拍呀？🥺』」攝影師指，很多人面對別人讚賞時總會覺得不好意思，立即否定自己，說：「沒有啦。」但林青霞一句大方的「多謝」就作了很好的示範，讓他認為：「既肯定了自己，也肯定了對方。這也是為什麼雖然沒有邀請到青霞姐街拍，也想把這段影片分享出來。希望大家在生活中，多些從容自在，給自己多些肯定，也給他人多些肯定。」

網民見到林青霞生圖，留言讚她真的很優雅、很美，指她人靚心善又有禮貌，更有人說：「主動握手，真係明星的風範👏」