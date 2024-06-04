69歲林青霞睇展覽被攝影師偶遇 生圖曝光親民舉動獲封明星典範
撰文：金秀玲
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「大美人」林青霞即使已年近70，但仍然非常高貴美艷，獲封為「永遠的東方不敗」，能美也能帥，演技亦備受肯定。更難得的是，她是圈中「優雅地老去」的佼佼者，曾說過：「過了60歲，還要以美貌上熱搜，感覺也是挺辛苦一件事。」指希望世人除了記得她的美貌，還記得她現在是一位作家，而她在息影後，先後出過四本散文集，說是才女也不為過。
有位專影路人穿搭的街拍攝影師，早前在Art Basel的場外偶遇林青霞，他拍低了當時的情況，70歲的林青霞打扮簡約，在沒有任何濾鏡底下，仍然美得會發光，更超級親民友善。攝影師叫停林青霞，問：「Excuse me,你係咪林青霞小姐呀？你好你好，你真人好靚呀！」只見林青霞起初有點愕然，之後便露出親切的笑容，向攝影師說：「多謝多謝！」而過程中她知道對方認出自己，更主動與攝影師握手，毫無架子。
攝影師就分享這次偶遇的經歷，他說當時在Art Basel與一個優雅的身影擦身而過，並透露：「當時我只想確認那位女士是不是林青霞，她卻主動與我握手。那種超現實的感覺讓我反應延遲，以致忘記了說：『青霞姐，可唔可以邀請您街拍呀？🥺』」攝影師指，很多人面對別人讚賞時總會覺得不好意思，立即否定自己，說：「沒有啦。」但林青霞一句大方的「多謝」就作了很好的示範，讓他認為：「既肯定了自己，也肯定了對方。這也是為什麼雖然沒有邀請到青霞姐街拍，也想把這段影片分享出來。希望大家在生活中，多些從容自在，給自己多些肯定，也給他人多些肯定。」
網民見到林青霞生圖，留言讚她真的很優雅、很美，指她人靚心善又有禮貌，更有人說：「主動握手，真係明星的風範👏」