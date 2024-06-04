26歲神顏人氣男神打波片變騷Body　女網民睇到流口水：精壯嘅男人

26歲的魏浚笙（Jeffrey）近年極速上位，本身擁有荷蘭和印尼血統的他，可謂「贏在起跑線」，一出道便有「翻版陳冠希」之稱，還要是媲美巔峰時期的陳冠希，靚仔樣獲得肯定。出眾的外表亦令魏浚笙成為各大廣告商和品牌的寵兒，而他入行4年間，更不斷擴展其「事業版圖」，綜藝、電視、電影及唱歌作四棲發展，收穫大批「咖啡豆」（粉絲暱稱），人氣爆燈。

Jeffrey靚仔到堪稱神顏。（IG@jeffreyngai）

Jeffrey剛度過其26歲生日。（IG@jeffreyngai）

屈機。（IG@jeffreyngai）

但原來除了顏值高、人氣高外，自小有打乒乓球的魏浚笙，球技原來也相當不錯。他近日就在社交網分享了一段打乒乓球的影片，片中攞起球拍的他，與對手高速球來球往，完全是有姿勢又有實際。

Jeffrey在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎 」。（IG@jeffreyngai）

綜藝搞笑都難不到他。（電視截圖）

Jeffrey在《飯戲攻心2》片中飾演人氣偶像，3到80歲都抵擋唔住他的魅力。（IG@jeffreyngai）

而除了個「波」之外，不少網民將更多注意力放了在魏浚笙的Body上，皆因他穿上背心、小短褲，脹卜卜的胸肌，加上一對結實又粗壯的手臂，再配合一副打住都可以保持著的高顏值靚仔樣，相當吸睛。

Jeffrey近日在社交網分享了一段打乒乓球的影片。（IG@jeffreyngai）

Jeffrey自細開始打乒乓球。（IG@jeffreyngai）

完全是有姿勢有實際。（IG@jeffreyngai）

還騷出麒麟臂，非常吸睛。（IG@jeffreyngai）

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魏浚笙留言道：「專心只做一件事 因為你不知道堅持下來的力量會有多大」，網民大讚他專注的樣子帥氣十足，並留言：「咁勁抽！可以出戰巴黎奧運！」、「又靚仔又有body打波又叻得唔得架！」、「咁打法，個髮型都不變，勁」、「完全無focus落個波度」、「果然專心做野既男人特別型」、「精壯嘅男人」；就連影帝謝君豪也跟他下戰書：「單挑你」。

影帝謝君豪向Jeffrey下戰書。（IG@jeffreyngai）

網民留言。（IG@jeffreyngai）

網民留言。（IG@jeffreyngai）

網民留言。（IG@jeffreyngai）

網民留言。（IG@jeffreyngai）