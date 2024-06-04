直播靈接觸｜樊亦敏爆友人險墮性交轉運騙局驚險過程：注入陽氣

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持，TVB Plus（82台）《直播靈接觸》節目，昨晚（3日）播出的第十三集主題是「因果報應」，並邀得「三太」樊亦敏（Amy）擔任嘉賓。原來Amy除了是「入道弟子」，亦是「乩童」，曾參與不少扶乩儀式，並主要負責抄寫乩文。

Amy在節目中展示了曾收過的乩文，思浩一看便指出其中一份乩文揭示了「疫情」相關信息。Amy還分享了不少參與扶乩儀式的親身經歷，笑言為了迎合接收乩文者，曾目擊祖師以文言文及英文出乩文，亦試過遭祖師訓話。除了扶乩見聞，Amy還分享了不少靈異經歷；Amy透露她身邊不時出現「朋友仔」，他們更很樂意幫她「熄電視」或「熄燈」：「嗰晚我喺酒店睇你（思浩）食火嗰集，睇睇吓突然全間房嘅燈熄晒，電視機冇熄到，原來係好多朋友仔一齊睇緊。其實我喺自己屋企都試過，有次我講緊電話、睇緊個節目，我就話如果我唔使行埋去熄電視就好喇，點知3秒就熄咗個電視，然後我話我未睇完，你可唔可以開番呢？佢就自己開番。」

今集有樊亦敏擔任嘉賓。

之後Amy又分享了已離世朋友報夢道別的故事。Amy說：「我唔係第一次夢到呢啲事情，嗰日我夢見一個老人家同後生仔，師傅話佢哋係嚟睇吓我同我講再見。嗰位老先生，佢走（離世）時我有出份力，但反而後生嗰個，我諗嚟諗去諗唔到係邊個。」之後Amy終於想起該名後生仔是曾在另一家公司拍劇時合作過的，並謂最後在另一名曾在該公司工作的前同事幫忙下，找回與該名後生仔的相關記憶。「我哋合作得好愉快，但突然間個男仔冇再出現，原來佢腦Cancer走咗。」

樊亦敏原來係「入道弟子」，亦都係「乩童」身份，佢仲喺節目中展示曾收過嘅乩文。

人脈廣博的Amy，還分享一則來自世叔伯身邊朋友、與動物靈有關的靈異經歷：「有位Uncle A ，佢本身高大靚仔，事業都算有成，但有日打牌發現佢個樣好暗灰，佢就話自己睇極醫生都睇唔好，個身好痕好痕、啲皮膚𢱑完會有一撻撻黑色嘢。跟住佢開始消瘦，皮膚開始爛同流膿，後期仲差到甩指甲同完全瞓唔到，因為郁一郁都好痛。」Amy續指Uncle A後來經師傅指點，揭發其年輕及上一世曾殘殺不少生靈，故今世被怨靈纏著，化解方法除了誠心懺悔，還必須找來前世被他殺過的人求得原諒：「師傅話佢後面好多唔同嘅靈魂，包括執念好重嘅動物靈，要道化好難，有啲已經成妖。至於前世殘殺過嘅人，首先要睇吓佢哋會唔會原諒佢；好神奇地，呢個人原本所在地條村嘅師傅，搵番到晒呢啲人今生轉生咗叫咩名，當中有啲人肯和解，有啲話唔會原諒，因為覺得冇必要。」

樊亦敏分享女友人險墮「性交轉運」騙局嘅驚險過程。

見聞多多的Amy，還分享了一名女性朋友險些誤墮「性交轉運」騙局的驚險過程。「我有個朋友流產、情緒好低落。有朋友就介紹咗啲師傅佢識，師傅話佢前世做咗有啲嘢唔好，所以同子女無緣。」Amy續指該名師傅吩咐其友人私下獨自找他作法，作法前更向其友人說：「其實你個樣都生得幾靚，你咁後生都仲有機會（再生B）嘅 …你身體太多陰氣、要驅走，我係師傅好多正能量，我有個獨門方法可以向你注入陽氣。」Amy指師傅一說完便行近其女友人身邊並著她坐好，幸好友人老公於千鈞一髮之際瘋狂拍門阻止事件。Amy語重心長說：「大家情緒憂傷時真係要警惕，睇清楚個師傅係咪真係可以信賴。」 思浩聞言亦和應：「過往廿年我都揭發咗唔少神棍，其實好多方法都可以轉運。」Amy接著說：「種善恩得善果、令自己正能量多啲都係一個方法。」