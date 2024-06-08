玫瑰的故事劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《玫瑰的故事》陸劇又名（玫瑰故事），改編自同名小說。有李瀟、王思作為編劇，汪俊為執導，由劉亦菲、佟大為領銜主演的一套以現代劇情為題材的電視劇。劉亦菲繼《去有風的地風》後，再推出新劇，首次出演「母親」一角，與拍擋《華燈初上》客串的霍建華上演感情線，令人期待。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《玫瑰的故事》｜劇情大綱

女主角黃亦玫（劉亦菲 飾）以當代職場女性的視角，闡述獨當一面的成長故事。另此劇有一大看點是，她將和四個男人展開不同的戀愛故事線。黃亦玫出身於書香世家，自小呵護備至，富有藝術天賦。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

剛步入職場的黃亦玫，憑藉出色的表現受到重用，並與合作夥伴莊國棟（彭冠英 飾）展開了第一段感情。為了追求真愛，莊國棟毅然拋妻棄子與黃亦玫相愛，可惜最終錯過了對方。這段職場磨煉使她規劃了更清晰的人生目標，決定重返校園深造。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

畢業後，她和學長方協文（林更新 飾）展開了第二段戀愛故事，並決定結婚。然而，他們的發展方向與期望差別極大，最終不可避免地走向了離婚，再次考驗了黃亦玫的人生抉擇。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

其後她開始創業，在藝術品策展領域闖出一片天，冥冥中還遇到了自己的靈魂伴侶——溥家明（霍建華 飾），並開展了第三段戀愛。但是，命運總不如意，溥家明的生命只剩下寥寥數月，本應美好的愛情兩人，卻又以生死別離的悲劇收場。雖然黃亦玫經歷重挫，但她堅持不懈地打拚出更精彩的人生。無論在愛情、婚姻和職場都得到醒悟，表現了人生階段的心靈變化。

這部劇中加入了特別的原創新角《致我們暖暖的小時光》中的林一飾演河西。原著中並不存在這個角色，他的加入為整個故事線上演一段引人注目的姐弟戀，帶來全新的感情火花。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

《玫瑰的故事》播出時間｜最新追劇日曆

《玫瑰的故事》一共有38集，由騰訊視頻、CCTV-8黃金檔每日連播兩集，會員由首星期每日下午7時30分更新2集，首日更新4集，SVIP搶先看1集。結局則在26日同步播放。

刘亦菲吧官方＠Weibo

《玫瑰的故事》｜演員人物關係圖

电视剧玫瑰的故事@Weibo

《玫瑰的故事》｜演員

劉亦菲 飾 黃亦玫

黃亦玫為主角，演繹出現代女性的故事。

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佟大為 飾 黃振華

黃亦玫的哥哥

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霍建華 飾 溥家明

黃亦玫的靈魂伴侶，只餘下幾個月命。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

彭冠英 飾 莊國棟

黃亦玫在職場上認識的初戀男友。

电视剧玫瑰的故事@Weibo

林一 飾 何西