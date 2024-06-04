九億少女的夢男神跑步被偶遇阿伯背心搶鏡　暴瘦變竹竿身材惹熱議

內地頂流人氣小生、現年36歲的林更新，於2017年憑演出內地劇《楚喬傳》的宇文玥而爆紅，奠定了他的男神地位。他最近憑古裝劇集《與鳳行》再度人氣急升，成功俘虜了更多粉絲的心。日前有網民就於香港偶遇林更新在雨中跑步，並把照片放到社交網上分享。

林更新非常有上進心。（林更新工作室微博圖片）

林更新與趙麗穎合作《與鳳行》大受歡迎。（《與鳳行》微博圖片）

行止（林更新 飾）：世上最後一位神君，在仙魔大戰一人力挽狂瀾；一身素白的形象、萬年獨居無情無慾。(《與鳳行》劇照)

林更新傳出會頂替吳亦凡。（微博圖片）

林更新。（微博@騰訊視頻新遊記）

該名網民以「香港偶遇九億少女的夢！」為題，貼出多張林更新的生圖，留言寫道：「在香港星光大道偶遇林更新三次！第一次他在跑步，就覺得這個人好帥啊！雖然只看到側臉，第一反應就是很像林更新，跟同行的朋友說剛剛跑過去的好像林更新朋友還不信！第二次面對面跑過來了，再次確認就是林跟新，但是因為在跑步，就沒打擾。第三次是他跑完又碰到了！這次本E人主動出擊叫了他，然後他停下來問我要不要拍照！誰懂啊，本人真的好帥好溫柔，跑完步滿頭大汗也抵擋不住的帥氣！因為沒想到最後還能遇到，又激動又緊張的手都在抖，原諒拍照技術還有手機像素。」隨即惹來網民熱議，有近6000則留言，還有其他偶遇林更新的網民都有出post分享合照。

林更新於香港跑步被偶遇。(小紅書)

林更新於香港跑步被偶遇。(小紅書)

網民的焦點又落在林更新身穿的背心之上，笑指那是阿伯背心，有粉絲就力撐他穿這身打扮去跑步夠清爽舒適，不會悶熱。此外，不少網民又好在意林更新的身材，因為他看來明顯比前瘦了許多，比他演出《與鳳行》的時候還要瘦，體脂率似乎很低。

林更新於尖沙咀被偶遇。(小紅書)

林更新於尖沙咀被偶遇。(小紅書)

林更新於尖沙咀被偶遇。(小紅書)

林更新於尖沙咀被偶遇。(小紅書)

林更新親切地與粉絲合照。(小紅書)

林更新憑藉電視劇《步步驚心》中「十四阿哥」一角嶄露頭角。（微博@林更新工作室）