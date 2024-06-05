何超盈慶祝博士畢業兼結婚5周年　箍實細8歲哈佛學霸老公深情擁吻

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面，不過原來她一直都有默默進修，早前更在IG宣布博士畢業的好消息。除了畢業可喜可賀之外，何超盈更與老公迎來結婚5周年的大日子，雙喜臨門！

何超盈（Sabrina）博士畢業。（IG@xsabrinahox）

積極進修。（IG截圖）

何超盈與老公迎來結婚5周年的大日子。（IG截圖）

多謝一路以來在她身邊支持的人。（IG截圖）

何超盈早前在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，老公辛奇隆亦有陪伴見證。（微博@SabrinaHo何超盈）

日前何超盈在微博分享了多張靚相，並寫道：「紐約大學博士授勛畢業禮前的，我們班的派對！我們都是讀教育和在這幾年間，大家的學術論文、研究、發表，成功可被刊登。一開始，我們都是主修兒童教育的，都是會慢慢成長研究各方的題材：例如教育系統、傳統教育、未來教育…我們也都同時修讀了管治，優化，教育機構和社會機構 等議題。教授們和所有的 同學們感情非常好，知道是我的結婚周年日，竟然偷偷地預備了一個派對給我，感謝，很有愛 #nyu#《如愿》的詞，我翻譯成英文，送給懂我的他們。」

何超盈同教授及一班同學仔合照。（微博@SabrinaHo何超盈）

開Party。（微博@SabrinaHo何超盈）

（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈同哈佛學霸老公辛奇隆好恩愛。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈早前在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，老公辛奇隆亦有陪伴見證。相中所見，身穿白色晚裝的何超盈，一身造型優雅高貴，她除了同教授及一班同學仔合照之外，還親自餵老公食蛋糕，更箍實老公深情擁吻，相當甜蜜，而何超盈手上的超巨型鑽戒亦十分搶鏡，盡顯家底！為了慶祝結婚5周年，何超盈換上了婚紗影了一輯靚相，成功減磅的她大騷香肩鎖骨，她又挨實老公合照，幸福滿瀉！

身穿白色晚裝的何超盈，一身造型優雅高貴。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈箍實老公深情擁吻，手上的超巨型鑽戒亦十分搶鏡！（微博@SabrinaHo何超盈）

餵老公食蛋糕。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈換上了婚紗影了一輯靚相。（微博@SabrinaHo何超盈）

大騷香肩鎖骨。（微博@SabrinaHo何超盈）

挨實老公合照。（微博@SabrinaHo何超盈）

西裝骨骨。（微博@SabrinaHo何超盈）