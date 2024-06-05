洪助昇最難忘生日party開始十五分鐘就畀朋友灌醉　醒返已經完咗

藝人洪助昇（Adien）、郭思（Suey）及黎峻（Kenneth）前日（3日）出席威士忌品牌旗艦店開幕活動。三人均表示跟朋友聚會時都會「㗳」番兩杯，而Kenneth則酒量較好，他自言酒量天生ok，人生最勁是飲兩支whisky，不過平常比較自律，會控制酒量，不過亦試過發生不少趣事：「有次飲多咗就拎住支唱K嘅咪，扮唐老鴨叫，哈哈。最失儀態嘅事就係飲醉咗，好型咁樣周圍撩人拗手瓜，但喺酒精影響嘅時候每次都會輸，酒醒嘅時候發現自己手腕好痛，之後仲要去睇跌打。」

洪助昇（Adien）、郭思（Suey）及黎峻（Kenneth）前日（3日）出席威士忌品牌旗艦店開幕活動。

三位之中Kenneth酒量較好。

Aiden則是跟朋友chill住飲，最多三、四杯，因為現在主要是跟朋友傾偈，不再像以往般「劈酒」，最難忘的醉酒經歷是早幾年的生日：「我個朋友每一年嘅目標都係一定要我飲醉，記得一年個party開始咗十五分鐘都冇，我就已經醉咗，醒番少少嘅時候個party已經去到尾聲，我嘅生日會完全冇任何印象，好似淨係經歷咗15分鐘就完咗，呢個係我覺得最難忘嘅飲醉酒嘅一次，好似搭咗時光機感。」

Aiden則是跟朋友chill住飲，唔再好似以前咁「劈酒」。

問到Suey有否遇過「被隊」，她謂難免有這些情況出現，自言最醒目或最方便的做法是提早服食解酒丸。她謂飲醉酒是釋放情緒的時候：「我試過一飲醉酒就喊，或者一飲醉酒就笑，好睇嗰期嘅狀況。所以最後我發覺我飲醉酒係有少少控制唔到我啲情緒，所以之後就好少再同啲唔熟嘅朋友飲酒。」Suey謂最近連續上了多個戲劇課堂，從中得好很大的啓發：「因為Keep住去上堂，即係keep住去學多啲唔同嘅嘢，同埋跟唔同老師嘅方法去睇演戲呢件事，我覺得好有趣，好鍾意喺呢個keep住喺學習嘅狀態，希望對自己將來、即係接到唔同劇本嘅時候更加得心應手，同埋更加有充足嘅準備。」