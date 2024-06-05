陳柏宇曾經歷兩次喪子之痛　符曉薇一年2度流產切除左邊輸卵管

喪子之痛對家庭來說是沉重的打擊，對父母而言是不可磨滅的傷痛。ViuTV節目《不一樣的爸媽》邀得陳柏宇和其妻子符曉薇作本集嘉賓，這對父母現時育有兩名女兒，但其實在女兒出生前，媽媽曾經歷了兩次流產。陳柏宇和符曉薇在節目裏與觀眾分享他們的心路歷程，以及如何互相扶持走過喪子之痛。



陳柏宇和其妻子符曉薇現時育有兩名女兒。（IG：leannefu_1027）

陳柏宇和其妻子符曉薇現時育有兩名女兒。（IG：leannefu_1027）

符曉薇憶述自己第二次和第三次懷孕的痛苦經歷，她指在身懷第二胎時，有一天突然出現劇痛的情況，原因是單側輸卵管閉塞，她更需要立即進行手術切除。當符曉薇懷孕第三胎時，她以為一切安然無恙，直到醫生檢查後確認胎兒患有愛德華氏症，胎兒的腦部和心臟發育不完整，而且四肢亦不健全，符曉薇最終都要跟胎兒道別。她回憶當日在產房的情況，手術過後得知自己不能留住嬰兒，一直壓抑的負面情緒亦在當時瞬間爆發出來。她忍住痛楚叫醫生讓她聆聽嬰兒的心跳聲，只為了好好與腹中的生命道別，她說：「我唔想一訓醒，好似無感覺咁，佢就走咗。」

陳柏宇和符曉薇在節目裏與觀眾分享他們的心路歷程，以及如何互相扶持走過喪子之痛。

符曉薇憶述自己第二次和第三次懷孕的痛苦經歷

符曉薇憶述自己第二次和第三次懷孕的痛苦經歷

經歷完兩次喪子之痛，兩人重拾心情再度嘗試生育。而符曉薇今次亦順利誕下小女兒，家庭各成員的互相扶持功不可沒，新生命的誕生為父母和大女兒帶來美好的改變，整個家庭自此變得更快樂。起初陳柏宇不太認同大女兒需要兄妹陪伴，其中一個原因與自己家庭背景有關，另一個原因是擔心妻子身體狀況。小女兒令爸爸有很大的轉變，媽媽指爸爸在一次刷牙時突然慨歎說：「好彩生咗第二個」。大女兒則認為妹妹是家人送給自己的一份大禮物，並經常感恩媽媽為她帶來了一個妹妹。

經歷完兩次喪子之痛，兩人重拾心情再度嘗試生育。而符曉薇今次亦順利誕下小女兒

經歷完兩次喪子之痛，兩人重拾心情再度嘗試生育。而符曉薇今次亦順利誕下小女兒

儘管談及的話題相當沉重，整個訪問過程卻相當輕鬆，原因是符曉薇對生活抱持樂觀的心態。之後符曉薇還提及一件趣事，她指大女兒十分依賴自己，甚至不想她離開獨自去旅行，原因是爸爸不懂得預備Snack Box。陳柏宇聽說大女兒愛媽媽多過愛他，他竟然如此回應：「你愛媽媽多啲囉，我無所謂。」其實大女兒非常黐爸爸，只是媽媽在照顧女兒方面比較細心周到。