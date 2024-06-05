Avantgardey望香港騒請古天樂跳《今期流行》：戴上呢個髮型表演

日本女舞蹈團 Avantgardey 六位成員Seira、Nona、Sono、Pani、Nagano、Kohana今日（5日）來港出席海外首個期間限定店傳媒預覽日開幕，並在現場表演《今期流行》及《打雀英雄傳》，吸引200名觀眾圍觀。

日本女舞蹈團 Avantgardey 六位成員Seira、Nona、Sono、Pani、Nagano、Kohana今日（5日）來港出席開幕活動。（葉志明攝）

第二次再度來港的 Avantgardey 成員不約而同表達對香港粉絲的感謝：「非常開心。」被問到今次只出動六個做代表，會否特別緊張，她們說：「當然啦！平時17個成員，今次六個成員所以會比較緊張少少。」被問到今次來港有否安排其他行程，她們表示：「今次嘅行程已經爆滿晒！」至於最喜歡香港哪一個藝人，她們異口同聲說：「喜歡周星馳，同埋睇咗好多佢嘅電影，希望同佢合作，排舞同埋啲動作表情好多都係受到周星馳嘅影響，而加入喺表演演出嘅元素。」

Avantgardey 六位成員透露最喜歡周星馳系列電影。（葉志明攝）

提到有關今次表演《今期流行》及《打雀英雄傳》，她們透露：「我哋將於7月21日在亞洲國際博覽館開騷。」被問到會否希望邀請古天樂擔任嘉賓齊跳《今期流行》，她們說：「如果可以邀請到佢上台當然好，希望佢能夠戴上呢一個髮型上台表演。」

古天樂唱跳《今期流行》至今仍然很Hit。（影片截圖）

講到平常跳舞時，要如何維持Bob頭的招牌髮型又不會亂？她們笑說：「看到我們都一樣的髮型，是厲害的髮型師設計的，至於『齊陰』不會亂的秘訣，是我們的商業秘密。」至於有關舞步部份究竟平時要花多少時間去練習，她們說：「我們每日最少都會練10小時，因為要排練到舞蹈動作全部人都一致，需要很長時間。我們亦常編排新舞，就像剛為大家表演的《今期流行》，才可以保持新鮮感，見到觀眾的正面反應，我們多流些汗水都值得。」

Avantgardey透露平時每天會花10小時排練跳舞。（葉志明攝）