Angelababy古裝劇《相思令》傳獲過審　創逾5千萬閱讀量年內播？

現年35歲的Angelababy (楊穎）去年疑因看瘋馬騷（Crazy Horse Paris)的關係，引來遭到軟封殺傳聞，各大社交網站遭到禁言，直到年初才獲得解禁。但解禁後的她似乎工作量不及從前，被不少網民捕捉到多次陪伴兒子小海綿的畫面，而近日就傳出其主演的古裝劇《相思令》己獲得過審， 有可能在年內播出，令不少粉絲感到相當期待。

Angelababy主演的古裝劇《相思令》傳己獲得過審 。（楊穎微博圖片）

自解禁後的Angelababy工作量似乎不及從前，在最近舉行的各大時尚頒獎禮中亦看不見其蹤影，而她亦多次被捕獲到陪伴兒子小海綿，除了在街頭被影到母子二人遛狗之外，近來她更被發現現身小海綿學校參加親子活動，似乎趁空檔期多陪伴兒子。

Angelababy不時被捕捉到陪伴小海綿。（微博圖片）

然而，在近日就有傳其早年拍攝的古裝劇《相思令》己獲得過審，有望在年內順利播出，劇集未播出己在微博引來逾5千萬閱讀量，更引來不少粉絲大喊期待，看來Angelababy的人氣仍相當高，果然魅力沒法擋。

《相思令》有傳年內播出。（影片截圖）

微博有逾5千萬閱讀量。（微博圖片）

《相思令》講述女主角君綺羅（楊穎 飾）在行商當中，與北泫城邦玄部首領玄烈（宋威龍 飾）帶着不同目的一起北上，過程中二人對彼此有偏見及後化解，共同經歷生死的故事。