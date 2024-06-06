家族榮耀之繼承者19集劇透｜梁靖琪死前同佢嘈交　最新嫌疑人出現

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》演出陣容相當鼎盛，由佘詩曼、羅子溢、林峯、羅嘉良、許紹雄、劉江、黃浩然、王敏奕、陳瀅、梁靖琪、陳靜等人演出，劇情是關於家族爭權奪位的戲碼，劇中視帝、視后、老戲骨、實力小生、上位小花及新晉小花都各自大放異彩。而梁靖琪在昨日（5 日）一集中， 被發現伏屍海面，懷疑她因失足跌落海致死，至於真實死因就暫時未公開。

梁靖琪被發現伏屍海面，懷疑她因失足跌落海致死。(影片截圖)

梁靖琪在得知自己的身世後去了找親生父親高成（吳岱融 飾演）見面，大受打撃的她離去後，吳岱融仍未意識到原來梁靖琪就是他的女兒。最新一集講到梁靖琪死後邱家的人都十分傷心，羅子溢喝到酩酊大醉，更酒後吐真言，向林峯表示自己姓高。羅子溢醒後與林峯一同離開，在離開時遇上了大廈保安，大廈保安向他們二人透露梁靖琪死前曾到訪林峯家，更與她吵了起來…..

林峯同羅子溢係兩兄弟。(影片截圖)

羅子溢醒咗已經唔記得自己同林峯講咗啲咩。(影片截圖)

原來當日佘詩曼同梁靖琪有嘈過交。(影片截圖)

原來梁靖琪死前曾與佘詩曼發生爭執，梁靖琪憤怒地向佘詩曼說：「我依家淨係想見我最愛嘅人最後一面啫，係唔係咁都唔得？你係唔係要迫死我啊？」佘詩曼立即捉著梁靖琪要好說清楚：「咩嘢最後一面啊？你講乜嘢啊？呢啲嘢唔可以拎嚟玩㗎！你成日話死死聲，冇一次係真㗎！」之後便一下子推開佘詩曼離去。

佘詩曼仲教訓梁靖琪。(影片截圖)

羅子溢回到邱家後把這件事告之眾人，佘詩曼立即變成眾矢之的，連佘詩曼都質疑是否自己迫死梁靖琪，而梁靖琪的死因又是什麼？是不是真的自殺？

羅子溢回到邱家後把這件事告之眾人。(影片截圖)

佘詩曼立即變成眾矢之的。(影片截圖)