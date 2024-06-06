宇宙人TIZZY BAC麋先生7月齊聚香港　一連三晚搖滾騷唱爆麥花臣

台灣樂團宇宙人、TIZZY BAC及麋先生將於7月25、26及27日齊聚香港，一連三晚假麥花臣場館舉行三場搖滾團騷《Beginning LIVE in Hong Kong》。

7月25日的首場由「台灣第34屆金曲獎最佳樂團」宇宙人打頭陣，繼上年香港場演唱會後，三子相隔15個月再度回來香港，以主題〈α：回到未來〉貫穿整個演唱會，宇宙人將透過新舊經典歌曲互相交替，與樂迷穿梭成團20年的進化之路。他們更透露屆時將帶來小巨蛋濃縮版的精華演出，以及與麋先生合作的新歌《你在哪裡》，並首次在香港公開演唱。

2024年7月25日場次 - Cosmos People 宇宙人

宇宙人

TIZZY BAC（鐵之貝克）則擔任次場演出，2013年曾短暫休團的他們，在過去十年間早已重振旗鼓。相隔十一載，TIZZY BAC終於重返香港舞台舉行專場演出，藉着主題〈從地心竄出〉與「鐵股」分享音樂，不少樂迷對TIZZY BAC來港表示驚喜萬分，反應甚為熱烈。是次與香港的7月之約，TIZZY BAC表示：「非常期待，因為去年來香港的時候，有些歌迷沒有遇上，他們的留言我們都收到了，於是今年就來了。」

2024年7月26日場次 - TIZZY BAC

TIZZY BAC

壓軸第三晚演出的，是首次在香港舉辦專場演唱會的麋先生，過去曾奪「台灣金曲獎最佳樂團獎」的他們，一直以詩意與迷幻的張狂風格俘虜樂迷的心，最後一夜，他們讓樂迷以愛連結整合出主題〈都是浪漫害的〉， 麋先生五位團員會化身優雅美男子於台上傾力演唱，號召香港樂迷道：「長成什麼樣子叫愛情？長成什麼樣子叫壞蛋？都是浪漫惹的禍，嗜愛動物第一次香港集結令！」而一連三場的《Beginning LIVE in Hong Kong》，門票將於6月12日公開發售。

2024年7月27日場次 - MIXER麋先生