香港明星足球隊再發生不愉快事件　陳百祥疑不滿球證判決怒踢對手

由譚詠麟、陳百祥（阿叻）、黃日華、何家勁、關禮傑、張兆輝及羅家英等為主力的香港明星足球隊，人腳鼎盛，近年他們頻頻穿州過省，四出踢友誼賽，在內地有極高人氣和知名度，日前，他們又出征前往汕頭，對陣廣東萬力名人足球隊，雖然比賽中一度下起大雨，但雙方球員依然非常落力，最後1比1握手言和，可惜比賽中竟又發生不愉快事件，阿叻疑不滿球證判決怒踢對手。

香港明星足球隊日前到汕頭作賽。（微博圖片）

香港明星足球隊在內地人氣非常高。（小紅書）

兩隊在大雨中作賽。（微博圖片）

去年底，香港明星足球隊在主場香港大球場，迎戰貴州村超的友誼賽中，就已發生過踢人事件，黃日華在球場上一時火遮眼，疑似「報復性」出腳踢對方球員，事情在賽後引發巨大爭議，有人說足球場上有身體碰撞是正常，但也有不少人覺得黃日華當日的「附叫動作」非常無品。最後黃日華拍片道歉，對方球員也接受，事件才得以平息。

香港明星足球隊在去年底與貴州村超的友誼賽中，曾發生過踢人事件，黃日華在球場上一時火遮眼，疑似「報復性」出腳踢對方球員。（視頻截圖）

黃日華落力踢波。（視頻截圖）

黃日華被對方絆倒。（視頻截圖）

右腳先踢到對方一下。（視頻截圖）

左腳又踢到對方球員背脊。（視頻截圖）

黃日華衝前與對方球員理論。（視頻截圖）

沒料事隔半年多，同類事件又再發生，今次「出腳」的則是阿叻，網民在社交網分享了片段，片中開端是香港明星隊被罰12碼，之後阿叻在中圈開球，不久便被對方搶走，他疑老羞成怒，從後出腳踢對方，動作非常「難睇」，幸對方沒有受傷，球證即時向阿叻出示黃牌，但阿叻繼續「口噏噏」對球證表示不滿，對方球員亦看不過眼上前找阿叻理論，為免令事件升溫，阿叻被隊友拉開，他亦無癮地自己走出場。

今次主角是陳百祥。（小紅書）

陳百祥冒雨作賽。（小紅書）

非常投入。（小紅書）

有在現場的網民在片段下面留言，透露當時場上情況：「陳百祥對點球判罰不滿，所以把放在12碼的點球踢走，然後開球直接踢人。」此片引起不少內地網民不滿，指只是友誼賽，不需要這樣出腳，又斥阿叻：「無球品」、「球霸」；另外，也有人希望能看原視頻，了解事情真相，但也有人認為無論如何，踢人就是不對。

陳百祥疑在比賽中不滿球證判決。（視頻截圖）

怒羞成怒從後踢對方球員出氣。（視頻截圖）

球證向陳百祥出示黃牌。（視頻截圖）

陳百祥繼續口噏噏，非常勞氣。（視頻截圖）

陳百祥之後無癮離場，有工作人員上前安撫他情緒。（視頻截圖）

有網民講述當時現場情況。

阿叻踢人逐格睇：