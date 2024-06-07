家族榮耀之繼承者20集劇透｜梁靖琪死因被揭開　真正兇手原來係佢

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》20集劇透。《家族榮耀之繼承者》由佘詩曼、羅子溢、林峯、羅嘉良、許紹雄、劉江、黃浩然、王敏奕、陳瀅、梁靖琪、陳靜等人演出，演出陣容相當鼎盛，而劇情是關於家族爭權奪位的戲碼，自然吸引到不少人追看，劇中視帝、視后、老戲骨、實力小生、上位小花及新晉小花都各自大放異彩。

原來當日佘詩曼同梁靖琪有嘈過交。(影片截圖)

羅子溢醒咗已經唔記得自己同林峯講咗啲咩。(影片截圖)

昨日（6 日）一集中，講到早前梁靖琪被發現伏屍海面，懷疑她因失足跌落海致死，而林峯家的大廈保安向他及羅子溢透露梁靖琪死前曾到訪他家，並與佘詩曼發生激烈的爭執……羅子溢回家向邱家眾人告之此事，佘詩曼立即變成眾矢之的，更被余安安掌摑了一巴，直指她害死梁靖琪，今日（7日）一集將會揭曉到底是誰人加害梁靖琪。

佘詩曼仲畀余安安摑咗一巴。(影片截圖)

原來兇手就是羅子溢，羅子溢知道梁靖琪離家出家後四出找她，之後接通電話後利用林峯引誘她上遊艇，與她展開對話。羅子溢為了想保住繼承人身份，不惜勸導梁靖琪留下來繼續做邱家二小姐，但可惜最後二人都「談判破裂」。

羅子溢知道梁靖琪離家出家後四出找她。(影片截圖)

羅子溢為了想保住繼承人身份，不惜勸導梁靖琪留下來繼續做邱家二小姐。(影片截圖)

梁靖琪向羅子溢說出親生父親仍在世的事實，更說到家中有DNA報告：「你好似仲未知道啊？你想唔想知道你親生爹哋係邊個？咁想我返邱家？我陪你返去，等我攞份DNA報告畀你睇，等你知道你親生爹哋係邊個！」羅子溢激動問：「乜嘢DNA報告？」梁靖琪更說要開記者會公開自己不是邱家的親生女，然後她與羅子溢在拉扯之間掌摑了他一巴，怒髮衝冠的羅子溢反撃梁靖琪後便掉到海裡去。

梁靖琪向羅子溢說出親生父親仍在世的事實，更說到家中有DNA報告。(影片截圖)

梁靖琪與羅子溢在拉扯之間掌摑了他一巴，怒髮衝冠的羅子溢反撃梁靖琪後便掉到海裡去。(影片截圖)

羅子溢在船中雖然有想過要救回梁靖琪，但想到梁靖琪被救後一定會破壞他繼承邱氏，於是把心一橫看著梁靖琪逐漸下沉，直至梁靖琪沒有掙扎為止。

羅子溢在船中雖然有想過要救回梁靖琪。(影片截圖)