中年好聲音2｜呢4位中2生再開演唱會　宣傳海報由顏米羔親自拍攝

TVB的皇牌節目《中年好聲音》系列早前完成第二季，而一班「中二生」早前亦於四月中舉行一連兩場《中年好聲音2隆重登場慈善演唱會》，情況叫好叫座。

一班「中二生」早前亦於四月中舉行一連兩場《中年好聲音2隆重登場慈善演唱會》。

當中四位「中二生」顏米羔、黃劍文、劉威煌和鄭梓浩均希望在下一次演出中能有新突破，適逢有份參予《隆重登場慈善演唱會》的胡渭康也經常和他們見面，分享做義工的經驗，在大家多次開會集思廣益下，四位「中二生」、胡渭康，聯同好聲音導師韋綺姍，以及兩位樂壇好友文佩玲及涂家堯，在贊助商的支持下，將於6 月28 及29 日一連兩晚在香港文化中心大劇院舉行《音樂 • 人生 我們都是唱這歌慈善演唱會》，這也是顏米羔、黃劍文、劉威煌和鄭梓浩首度在文化中心大劇院有這麽大型的演出。

四位「中二生」顏米羔、黃劍文、劉威煌和鄭梓浩將於6 月28 及29 日一連兩晚在香港文化中心大劇院舉行《音樂 • 人生 我們都是唱這歌慈善演唱會》

為配合文化中心這個極具代表性的香港文化地標，他們和創作團隊商討今次慈善演唱會不單止要娛樂性豐富，也要透過演唱會的歌單編排，和大家分享香港是我們的家這個概念，屆時大家可以欣賞到他們用歌聲為公益出一分力外，他們也會以歌曲告訴大家香港如何成長的故事。主辦單位更特別情商中環 IFC 國金軒借出場地拍攝演唱會海報，在同樣是今次演出歌手顏米羔的鏡頭攝影下，盡顯大家典雅高貴的一面，也令廣大樂迷們對這個在文化中心大劇院舉行的演唱會充滿期待。

同樣是今次演出歌手顏米羔的鏡頭攝影下，盡顯大家典雅高貴的一面。

《音樂 • 人生 我們都是唱這歌慈善演唱會》資訊:

日期：2024年6月28及29日



時間：晚上7時30分



地點：香港文化中心大劇院



演出歌手：顏米羔、黃劍文、劉威煌、鄭梓浩、胡渭康、韋綺姍、文佩玲、涂家堯



客席演出：Johnny Yim、陳璧沁



工程顧問：陳雋騫



票價：$880、$580、$380 和 $250



公開售票日期： 2024年6月6日



集票網站：城市售票網

