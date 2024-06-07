趙慧珊Aka由畫師升呢腕表設計師　不忘行善捐贈部分收益

藝人兼前跳唱組合「Super Girls」隊長趙慧珊（Aka C）近年以藝術家身份舉辦多次畫展，展示她細膩的針筆畫作，並透過畫作表達內心世界，備受矚目。香港陀飛輪品牌萬希泉創辦人沈慧林（William）向來支持本地藝術家，故誠邀Aka攜手合作，並以她擅長的黑白風格，設計出以鯨魚為主題的52 Hertz陀飛輪腕表。早前，Aka為自己設計的腕表拍攝宣傳照，William亦前來探班。

Aka替腕表拍攝宣傳照，萬希泉創辦人沈慧林前來探班。

問到Aka對於首次設計腕表有何感受？她坦言感到非常興奮又緊張，因陀飛輪是技術複雜的高端腕表，機芯以過百件零件組合而成，為了對腕表加深了解，Aka還專誠到訪萬希泉陀飛輪研發室，向製表工匠學習。問到設計過程中有何挑戰？她表示有別於一般繪畫，設計時須考慮到平衡複雜的機芯結構與表盤的視覺吸引力，令難度提升。她續說：「很開心品牌把我的繪畫風格，以彩繪形式呈現在表盤上，同時又能巧妙地用上鏤空設計，將部分機芯組件展現人前。」

為了對腕表加深了解，Aka專誠到萬希泉的陀飛輪研發室向製表工匠學習。

提到腕表的設計靈感，Aka表示由於「機芯」是腕表的靈魂，與人類的「心」同樣重要。因此，她想到以世上最孤獨的鯨魚「52赫茲」為主題，並把鯨魚的身體打造成局部鏤空設計，透視出陀飛輪機芯，提醒人們要學會與自己相處，由「心」出發。表盤上的鯨魚並非在海中暢泳，而是盛載著地球在天空中自由飛翔。地球置於陀飛輪裝置之上，陀飛輪如心臟般跳動不息，象徵人們只要學會與自己相處、與宇宙萬物和諧共生，就能孕育出無窮無盡的生命力。

腕表除了包含Aka天馬行空的創作及蘊含人生哲理外，向來熱心公益的她，更宣佈在52 Hertz陀飛輪腕表優先預購期間（即日起至7月7日為止），銷售所得的部分收益將撥捐香港遺傳性乳癌家族資料庫，以幫助有需要的人士，令合作增添意義。