家族榮耀之繼承者｜梁諾妍劇中爸爸係真拿督　去年生意額近19億

《家族榮耀之繼承者》第19集，有丘家大嫂朱麗琪Niki（陳靜Dada飾）悲慘身世曝光、埋下日後Niki向丘家報仇伏線外，羅子溢梁諾妍王敏奕的三角戀亦有突破性發展。劇情講述Brian（羅子溢飾）雖然鍾情Linda（王敏奕飾），但礙於Gigi（梁諾妍飾）父親是拿督有助其事業發展，遂無恥地一腳踏兩船之餘，更在Linda正日生日當晚偷會Gigi，在餐廳獨自呆等一晚的Linda及後在遊艇見到Brian與Gigi親熱，並帶著錯愕、難以置信及憤怒的情緒哭著離開，緊追其後的Brian解釋一輪後決定狠心分手，令Linda激動至當場暈倒；Linda送院後竟發現懷有Brian BB，Brian得悉升呢父親後竟厚顏地企圖氹回Linda…



王敏奕再度晒「高顏值喊功」。

Linda喺正日生日當晚被男友背叛，真係好慘。

Linda喺正日生日當晚被男友背叛，真係好慘。

Brian竟然無恥地問Linda會唔會做佢出面嘅女人，難怪被指「渣出新高度」。

Brian竟然無恥地問Linda會唔會做佢出面嘅女人，難怪被指「渣出新高度」。

喊到連條頸都有淚痕

對於子溢繼《婚後事》後再度辜負無辜地做了小三的敏奕，網民無不感到氣結，除搞笑直斥子溢角色「渣出新高度」，亦封敏奕為「最強戀愛腦」，種種不理智行為令人看得相當無語。昨晚亦是敏奕演技晒冷之夜，之前在《婚後事》中喊出靚樣新高度的她，昨晚一集喊功亦相當有層次，尤其步出醫院後遭Brian糾纏一幕，全程含著滿滿的淚水指責Brian的她、由於要符合倔強人設，竟全程一滴淚水都沒有流下來，並夾啱Timing於轉身背對Brian後眼淚才奪眶而出，相當考功夫。敏奕另一幕更喊至連「條頸都有淚痕」，相當搶焦。

王敏奕再度晒「高顏值喊功」。

不過網民亦普遍認為Linda太易呃，所以封佢「最強戀愛腦」。

呢一幕敏奕成功將眼淚控制喺眼眶入面，神乎其技。

呢一幕敏奕成功將眼淚控制喺眼眶入面，神乎其技。

呢一幕敏奕成功將眼淚控制喺眼眶入面，神乎其技。

到底Linda會唔會心軟？

到底Linda會唔會心軟？

另值得一提的是，昨晚Gigi的拿督父親終於出場，並與心目中未來女婿Brian相當投契。不說不知道，飾演拿督父親的演員王兆明，原來真實身份亦是大馬拿督，是大馬殯葬業龍頭「富貴集團」的首席業務發展總監，自加入集團後獲取無數殊榮，根據官方網站，其帶領團隊去年創造的業績，高達11億3,800萬令吉（近19億港元），被譽為「金牌領袖」及「銷售之神」等，是當地知名成功人士之一，拿督王兆明天太太葉瑾叡Samantha則為其貼身私人助理，在公在私都為拿督王兆明細心打點。

大馬拿督王兆明在劇中客串飾演梁諾妍拿督Daddy。

大馬拿督王兆明在劇中客串飾演梁諾妍拿督Daddy。

大馬拿督王兆明在劇中客串飾演梁諾妍拿督Daddy。

大馬拿督王兆明在劇中客串飾演梁諾妍拿督Daddy。

據劇組透露，拿督王兆明現身拍攝時相當有排場，除了有近身保鑣隨行與私人助理陪同，更以大馬首部「豪華改裝大型商務車」代步；根據工作人員提供的其中一張花絮照，拿督王兆明的豪華座駕內籠相當寬敞舒適，除了有超迷你小酒吧，更設有電視及卡拉OK。另交遊廣闊的拿督王兆明，曾收過勞斯萊斯名車做生日禮物，又曾獲得集團大老闆出動私人飛機接載外遊吃喝玩樂、享受人生。

王兆明除咗曾獲取無數殊榮，仲要參與過唔少慈善工作。

王兆明除咗曾獲取無數殊榮，仲要參與過唔少慈善工作。

王兆明除咗曾獲取無數殊榮，仲要參與過唔少慈善工作。

王兆明拍攝時排場十足，除咗有豪華商務車代步，仲要有保鑣跟身。

王兆明拍攝時排場十足，除咗有豪華商務車代步，仲要有保鑣跟身。

雖然公務繁忙，但由於拿督王兆明熱愛影視製作，故只要能騰出空檔，便會參與電影及電視拍攝工作，即使多數是「跑龍套」亦毫不介意，多年來拍下作品超過30部。拿督王兆明笑言：「我真係好鍾意拍戲，就算要我借出屋企、Office我都好願意，因為咁樣就可以坐足全程睇人哋拍戲，從中學習演技。」談到在《家族2》稍後播出的劇情中與「三屆視帝」羅嘉良、佘詩曼等好戲之人對戲，拿督王兆明坦言感到非常榮幸及有點緊張，但幸好整個拍攝過程開心又順利。

王兆明收過咁多生日禮物，其中一樣係勞斯萊斯。