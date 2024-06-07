Meme圖日本柴犬kabosu離世　生前短片勁催淚：最後一次散步

因一張meme圖而爆紅，更成為加密貨幣$doge頭像的日本柴犬Kabosu上月5月24日以18歲高齡離世，不少妝民對此都感到不捨，不能夠到道別會送別meme圖網紅柴犬Kabosu的粉絲，則紛紛在網上發文道別。



日本知名哏圖柴犬「かぼす（Kabosu）」的女飼主26日在推特帳號「kabosumama」發布貼文，表示かぼす上個月剛滿17歲生日，但現在身體健康處在非常危險的狀況。（IG@kabosumama）

本名Kabosu（かぼす）的日本柴犬憑一張迷因圖（Meme）Doge紅遍全球（IG@kabosumama）

今日（07/6）meme圖網紅柴犬Kabosu的主人在Instagram上分享。短片中主人用手推車載着Kabosu在花園中走過，途經小風車、草地，最後在夕陽下到了位於千葉縣佐倉市的公園雕像。

他的主人在帖文寫道：「這是我最後一次散步。Kabosu和我一直都在，在這個太陽落下的地方，仰望天空的夕陽，直到我看到星星。我散步了。時不時休息一下，一邊聽這首歌。我數著開始閃爍的星星。我們甜蜜的回憶是與這首歌永恆。」

Doge迷因圖網紅柴犬Kabosu與主人最後一次散步。（IG@kabosumama）

Doge迷因圖網紅柴犬Kabosu與主人最後一次散步。（IG@kabosumama）

Doge迷因圖網紅柴犬Kabosu與主人最後一次散步。（IG@kabosumama）

Doge迷因圖網紅柴犬Kabosu與主人最後一次散步。（IG@kabosumama）

Doge迷因圖網紅柴犬Kabosu與主人最後一次散步。（IG@kabosumama）

Doge迷因圖網紅柴犬Kabosu與主人最後一次散步。（IG@kabosumama）

Doge迷因圖網紅柴犬Kabosu與主人最後一次散步。（IG@kabosumama）

Kabosu的圖片自2010年起在網絡變得流行起來，其迷因圖起名為Doge，至2013年，這張迷因圖還刺激到狗狗幣的誕生，牠的圖像也成為狗狗幣的標誌，狗狗幣之後又因得到富豪馬斯克（Elon Musk）公開支持而更加為人所知。

Kabosu過去已曾傳出健康不佳的消息，報道指，牠在2022年診斷出患有膽管肝炎和慢性淋巴瘤白血病。