是非港姐相隔半年更新社交網　騷半胸長腿火力全開為事業急起直追

2023年港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然（Lynn）自當選後爆出連串負面新聞，其父母涉嫌拖欠薪金及騙取家長過千萬學費，遭內地苦主聲討兼追數，王怡然在接受訪問時曾一度淚灑當場。但一波未平一波又起，王怡然再被爆曾在抖音拍片鬧港人，以及「沒朋友」，就連決賽當晚賽後受訪的兩位「朋友」，都是向季軍王敏慈借的。

王怡然面試時被封翻版阿sa。（資料圖片）

王怡然最後在《2023香港小姐競選》中奪得亞軍，冠軍和季軍分別是莊子璇和王敏慈。（資料圖片）

有見及此，無綫即時將王怡然「收起」避風頭，之後又以身體不適為由缺席活動，即使露面亦拒絕受訪，形象直插的王怡然，同時也絕跡社交網並刪除舊帖，鮮有公開露面。至近日《2024香港小姐競選》展開全球招募，王怡然才正式再次面對傳媒及受訪，疑似為復出試水溫。她在接受《香港01》訪問時，坦言與無綫合作未明，並透露已寄定求職信搵工，不過更傾向在TVB發展。

王怡然父母涉嫌拖欠薪金及騙取家長過千萬學費，遭內地苦主聲討兼追數，她當時在接受訪問時曾一度淚灑當場。(節目截圖)

後來王怡然又被爆係「雙面人」。(網上圖片)

雖然前路未明，但隨著面對返傳媒，王怡然一日開始有所行動，其社交網事隔半年再次更新，她在Instagram分享了一輯性感的生日相，相中王怡然獨自對著蛋糕，並為自己打氣說：「22歲！i dont get older, i just get better. 度過了很奇妙的一年，真好，明年會更好」。

王怡然日前與一眾港姐及高層出席《2024香港小姐》記者會。（葉志明 攝）

王怡然透露已寄求職信搵工。（葉志明 攝）

同時，王怡然也在限時動態分享拍攝過程，眼見同屆的郭珮文和鄧凱文憑著好身材大受歡迎，王怡然似乎也知道「流量秘密」的重要性，片中穿上白色絲質吊帶連身短裙的她，領口大開，騷出「半胸」以及長腿，加上白滑肌膚，相當吸睛。

王怡然相隔半年再更新IG。（IG@lynn_wyr）

並有感而發。（IG@lynn_wyr）

性感之餘，王怡然在鏡頭前也表現感性一面，除了望著窗外表達對未來的期盼外，也有王怡然流注淚水的鏡頭，可見她承受著不少的壓力，我見猶憐。雖然未知觀眾會否再次接受她，但見她火力全開，似乎決心要把浪費的時間追回來。

王怡然同時在社交網分享拍攝花絮。（IG@lynn_wyr）

大騷白滑長腿，非常吸睛。（IG@lynn_wyr）

火力全開，勁性感。（IG@lynn_wyr）