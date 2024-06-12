被何太挑機｜翁靜晶提醒大家小心　被問下一步：直播沒有話出咗信

何伯何太早前因為《東張西望》而聲名大噪，大律師翁靜晶早前曾在影片頻道「危險人物2.0」開直播以法律角度分析何伯何太事件，講到有關何伯的450萬元。之前曾有網民向何太表示有律師分析何伯如果想取回450萬元有難度，更提及翁靜晶的名字，而何太便立即激動起來：「嗱，你再提呢個律師嘅名呢，我證明你同佢係一派，一派胡言啊你。」更質疑起對方的專業資格。

大律師翁靜晶早前曾在影片頻道「危險人物2.0」開直播以法律角度分析何伯何太事件。(影片截圖)

昨日（10日）翁靜晶再開直播說到這件事，她在直播中提到何伯的一班兒女，到今天都沒說過一句話：「有冇發現佢哋冇出嚟講過一句說話，嗱，呢個係真係唔可以講嘅，因為你講咗任何嘢呢，將來就會用嚟做呈堂證供嘅。」翁靜晶更提到說謊的首要條件是「好記性」。

翁靜晶再開直播說何伯何太事件。(影片截圖)

翁靜晶再以故事分享要釋出善意：「我係海洋公園就準備買雪糕同埋個女，前面就有個大陸嘅媽媽，佢又喺度買雪糕嘅，一㬹就㬹開咗我啦，咁就搶住去買雪糕啦。咁大家見到就好唔滿意啦，你咁樣㬹開人咁冇禮貌嘅，大家就鬧佢啦，咁佢就好惡啦，反駁返你哋香港人好叻咩……就喺度嘈啦，嘈完一輪之後個買雪糕就畀咗杯雪糕畀個女仔啦，即係佢個女，個女仔就喺度喊，我就同佢講，唔緊要唔緊要，我幫你畀我幫你畀。跟住佢就唔好唔好，唔好咁樣大家都係中國人，跟住頭先鬧人嗰個就變得好唔好意思啦。」她指自己釋出「愛心」及「善良的心」去對待人。

翁靜晶再以故事分享要釋出善意。(影片截圖)

翁靜晶說：「對於嗰啲攻擊我嘅人，我係冇帶有仇恨㗎，我係笑㗎。就算你話呢位大媽，我對佢冇敵意嘅，我唔會仇恨佢㗎，我亦都睇返佢背後一定有一個好可憐嘅歷史，咁所以我明白嘅，我知佢想改善生活，改善家人嘅生活，但我都希望佢可以拎個愛心出嚟對人哋嘅家人。」

翁靜晶表示自己對攻擊她的人都沒有仇恨。(資料圖片)

翁靜晶說到自己做任何事情之前都會先禮後兵，她亦認同網民的說法，「我會做一個制衡嘅措施， 律師信係會出，出咗之後呢如果佢係好人嘅，佢行善良嘅路，佢唔好去傷害人，好好對家庭裡面嘅人，咁就唔會有下著。但係如果好過份嘅，去傷害其他人嘅話，我亦都出咗第一封信，我亦都可以採取第二步嘅行動。」

翁靜晶說到自己做任何事情之前都會先禮後兵。（資料圖片）

對於近日網上有傳翁靜晶已經向何太發出律師信，《香港01》於她昨日直播結束後查詢有關發出律師信事宜，詢問翁靜晶是否已經向何太發出律師信及是否會告她誹謗，而告何太誹謗又是否因為何太曾在社交平台上質疑她的專業資格。而翁靜晶亦在直播中提到會有下一步行動，於是記者就向她詢問下一步行動會是什麼？隔了不久翁靜晶就回覆記者的查詢時表示：「直播已經講清楚，沒有補充了，直播沒有話出咗信。對方的錄音帶，並沒有說是針對任何人。給予相似法律意見的，還有另外一位大律師。你可以先問清楚對方，言論是否針對我。復述誹謗言論，也是誹謗。最好先向對方查清楚，然後再回應。主流媒體要比較小心她那段群組留言，是沒有頭沒有味（尾）的。所以我講說話是很小心，直播所講的，你慢慢聽清楚。」