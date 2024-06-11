雯雯又被CUT電同水　鬧Steven張致恒：我冇攬埋小朋友自殺已叻女

近日張致恒又北上登台，又成功考獲建造業工人證，公開搵工看似變得上進，但表面同事實是否一致，真係當事人先知，太太雯雯就似乎覺得毫無長進怒火中燒狂鬧Steven：「我冇攬埋啲小朋友自殺，我已經覺得自己好叻女！」



Steven張致恒報喜考獲平安卡 做職安真漢子：有冇即PAY工介紹

張致恒與雯雯每隔幾日就會上新聞。（IG：@ugly__mama）

張致恒與雯雯先後誕4名兒子。（IG：@ugly__mama）

雯雯又再放負無限loop，指「屋企又CUT電同水，你究竟想點？見我唔舒服想我死快啲？」由於雯雯STEVEN有兩名兒子仍要飲奶，令網民擔心小朋友情況，問到夠唔夠錢食飯，雯雯說：「租都未有得交呀！差唔多架喇（被業主趕走）。」雯雯之前指身體有腫瘤：「身體麻麻正等政府排期。長期要跑屋企嘅數，點會快樂？（是否後悔嫁畀Steven？）後悔都冇用，都唔會解決到宜家嘅困難。」

風騷同觀眾畀心。（片段截圖）

張致恒STEVEN成功考到地盤平安卡。（IG：@STEVENCHEUNG）

然後雯雯愈講愈嬲：「記住，我一開頭點保你，我宜家有幾癲，癲嘅程度都係你堆積做嘅好事做成！租都冇得交，水費冇得交，面臨全家冇屋住，真係仲可以有得食就食、有得瞓就瞓，仲可以態度一句：『我宜家係冇！』次次一句冇，一句唔夠，就一定要我死掂佢！係呀，我就係咁過份，鍾意公開晒鬧，鍾意發癲，我保佢嘅時候你唔講？」

雯雯再次開火炮轟張致恒。（IG：@ugly__mama）

雯雯再次開火炮轟張致恒。（IG：@ugly__mama）

雖然有人勸她勿將家事全部放上網，但雯雯氣在心頭：「我就係鍾意用呢種方法發洩，我冇攬埋啲小朋友自殺，我已經覺得自己好叻女，如果唔係兩個需要特別照顧，一個身體差，我真係丟低晒話知你，出去做嘢，次次話靠你真係食屎！我唔會再忍，亦唔會再受你氣，我冇嘢輸唔起，大不了全部放棄！我受夠你嘅不可一世態度！出新聞咪出新聞，我都出晒名顛（癲），爛命一條，大不了咪離開。」令人擔心會想不開。

雯雯與網民你問我答。（IG：@ugly__mama）

雯雯與網民你問我答。（IG：@ugly__mama）