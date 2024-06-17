金庸武俠世界劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《金庸武俠世界》陸劇改編自金庸《射鵰英雄傳》。有徐兵、李海蜀、黃彥威、曹笑天、程婷釙、羅儀威作為編劇，徐兵、鄧科、曹盾、臧溪川、楊磊為執導，由周一圍 、高偉光、陳都靈 、何潤東 、哈妮克孜 、明道、孟子義 、何與 、此沙、包上恩 、王弘毅、黃羿領銜主演的一套以武俠劇為題材的古裝系列劇。

今年適逢金庸先生誕辰一百周年，這部劇也為了紀念金庸先生心血之作而推出。劇集選用了大量新人演員，連主角郭靖和黃蓉都是新人出演，為經典的《射雕系列》翻拍以嶄新的面貌呈現。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

金庸武侠世界官微@Weibo

《金庸武俠世界》｜劇情大綱

《鐵血丹心》為這部劇的核心主線故事，分為四個創新人物篇章:《東邪西毒》、《南帝北丐》、《華山論劍》、《九陰真經》，每個篇章脈絡發展環環相扣。前兩個篇章《東邪西毒》和《南帝北丈》主要以武林中的四大傳奇人物作開場，借此引入江湖版圖的內容。接著在《華山論劍》中匯聚了各路英雄好漢，以《九陰真經》作為過渡，引領至最後一部短劇《鐵血丹心》的嶄新篇章，描述了武林俠士郭靖和黃蓉的成長歷程。

《鐵血丹心》的預告片率先發佈，講述主角郭靖(此沙 飾)與母親數年流亡大漠，背負著家族仇恨，不得不踏入江湖險境。在波濤汹湧的歷程中，郭靖遇到「江南七怪」，為了兌現先前的承諾，他們開始傳授郭靖武功。郭靖（此沙 飾）和楊康（王弘毅 飾）在江南七怪以及丘處機的指導下，成長為武林人物。當郭靖南下江湖，偶遇了一位嬌俏可愛的少女黃蓉(包上恩 飾)，兩人情同手足，不離不棄。在黃蓉的協助下，郭靖逐步成長，最終變為一代大俠，為國為民。可是，楊康的命運卻走向了截然不同的道路。他深陷富貴權勢，把金人當作父親，多次加害武林中的正義之士郭靖、黃蓉等，甚至還協助金人奪取了《武穆遺書》，同時與穆念慈(黃羿 飾)相愛，卻最終卻葬身於嘉興的鐵槍廟。

劇情高低起伏，不但細膩刻畫了一眾武林俠士的性格形象，例如黃藥師(周一圍 飾)的超凡絕俗，歐陽鋒(高偉光 飾)的倔強傲慢，段智興(何潤東 飾) 悲天憫人，以及洪七公(明道 飾)的瀟灑率性，而且將俠者豪邁背後江湖的恩怨情仇展現得淋漓盡致，演譯出金庸先生筆下武俠世界的靈魂。

《金庸武俠世界》播出時間｜最新追劇日曆

《金庸武俠世界》一共有60集，《鐵血丹心》6月17日18點由騰訊視頻全網獨播，會員周日到週四 18:00 更新2集，週五、六 18:00 更新1集，首更3集，SVIP 搶先看1集。全球多個平台同步上線，包括Netflix、Youtube、中國港澳MyTVSUPER、中國台灣龍華戲劇台、新加坡VIU等。香港地區將由myTV SUPER播映。

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《金庸武俠世界》｜演員人物關係圖

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《金庸武俠世界》｜演員

此沙 飾 郭靖

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包上恩 飾 黃蓉

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王弘毅 飾 楊康

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黃羿 飾 穆念慈