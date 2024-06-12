TVB劇集6.12劇情｜繁花、家族榮耀之繼承者、愛．回家之開心速遞

TVB今日晚間劇集繁花、家族榮耀之繼承者、愛·回家之開心速遞精彩放送。繁花 阿寶如何處理假貨？家族榮耀之繼承者 綺婷對麗琪看不順眼？愛．回家 傳聞中的Joe救天娥！6月12日最新劇情如下！

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五、日晚上8:00播映)

第2305集「傳聞中的Joe」(06/12)

生意原本已被雷公搶先一步，但正因為Joe的努力，敢威最終得以扭轉局勢，順利前往英國洽談業務。然而，這令力蓮陷入擔憂。她擔心Joe一直存在爭取當繼承人的野心，因此力蓮對他的漸起戒心。另外，天娥不慎捲入了一場投資詐騙案，大批受害者紛紛向她討回賠償。面對民憤，接龍隨即發表聲明，聲稱龍家人與騙案毫無關聯，聲明中刻意迴避提及天娥，令人懷疑龍家人似乎想與天娥劃清界線。天娥陷入重重困境，一方面她不敢面對敢威，另一方面要逃避那些受害者，只能暫時躲避起來。別無選擇下，她只好打電話向Joe求救。

家族榮耀之繼承者 (翡翠台逢星期一至五晚上8:30播映)

第23集 (06/12)

綺婷被麗琪取代而感到憤怒。就在此時，她偶然發現了守義手機中有關麗琪的不利資訊，她決定要公開這些黑材料，向麗琪復仇。同時，守義不願再被皓兒限制，因此決定著手將丘氏上市。另一方面，芷彤請高浚協助觀看Y&N娛樂公司旗下藝人的影片，無意中發現了影片背景中的的智斌正在遊艇上焚燒某些物品。

家族榮耀之繼承者劇照

繁花 (翡翠台逢星期一至五晚上9:30播映)

翌日，汪小姐來到和平飯店尋找阿寶。爺叔告知她，此時的阿寶已經前往諸暨處理高仿事件。得知此消息的汪小姐，立即買入了一輛二手凱迪拉克轎車，駕車前往諸暨，她知道有膽量做高仿產品的人一定是不法分子，需要保護阿寶的安全。至真園的餐廳胖廚鬧事，威脅李李立即加工資，同時李李趕不及尋找到如此優秀的廚師接替，使人聯想到阿寶的一句話：「花無百日紅」。這一切看來生死未卜。在諸暨的工廠裡，麻老闆接過了阿寶拿來的拷克箱，卻發現裡面空無一物，阿寶並沒有帶訂金來。麻老闆火冒三丈，當即拿起鐵錘，動手威脅起阿寶。小寧波知道後立即帶人趕到了現場，抵達後卻十分震驚，麻老闆竟然正與阿寶搭著肩膀在卡拉OK唱歌。原來，阿寶再次開出了令一個麻老闆根本無法拒絕的條件。開車趕來的汪小姐抱著阿寶痛哭起來，阿寶望著她哭，想起了1988年他初出社會，認識汪小姐的往事。那時的他，只是一個來歷不明的港商代表，曾到外灘27號外貿大樓的紡織科尋求機會，卻被拒於門外。