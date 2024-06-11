「樂壇風紀」留意何伯及何太事件　加入力撐翁靜晶︰阿晶先別中計

「樂壇風紀」甄妮雖然身在台灣，但仍然很留意香港所發生的事，而作為最近香港的話題人物何伯及何太，甄妮自然有留意。甄妮早前已經發文怒斥，除了指《東張西望》處理手法有問題要罷看外，又以不點名形式諷刺何太。

「樂壇風紀」甄妮雖然身在台灣，但仍然很留意香港所發生的事情。(facebook圖片)

昨日（10日）翁靜晶於影片頻道開直播時，講到有人說「買律師牌」這件事，翁靜晶昨日直播中直斥：「其實講呢一樣嘢嘅人，都幾傻。我會作一個措施，作一個制衡嘅措施，律師信係會出。」指自己「有機會」向大媽發律師信。何太事後疑似對號入座，於社交平台用粗口回應：「X街為了流量不擇手段」、「你敢不敢見我」、「你有病就去睇醫生」、「我仲驚你這個巫婆，我見到你這個嘴臉，都發噩夢」，喋喋不休地在自己的社交平台批評。

翁靜晶於影片頻道開直播講到有人說「買律師牌」這件事。(直播截圖)

今日（11日）甄妮亦留意到昨日翁靜晶的直播，在社交平台提到︰「粗口，歪理，滿天飛！請問怎麼教育下一代？仲玩！」甄妮表示：「之前沒確實聽見指名指姓說那一位律師，是網媒設陷阱挖坑，這樣不好，這種方式己（已）是常態，容易製造紛爭」更叫翁靜晶別中計，她指因為翁靜晶身份不同：「阿晶先別中計，妳的身份不同，要証據亦要公正！確定後才出手，不遲」。

甄妮叫翁靜晶別中計，她指因為翁靜晶身份不同。(facebook圖片)

甄妮批評指：「她是個可憐人，可憐之人必有可惡之處，我怕自己的同情苗滋長，何太快走吧！止損。」、「我眼中的何太～知識淺薄，牙尖嘴利，反應快，小聰明，好高騖遠！不過就是一個很會吵架，反複用詞的隔壁『阿嬸』而已，別太高估了！若有大聰明～不如歸去！」、「身邊帶著一個老人，一個孩子，生活確實不容易，垂死掙扎，叫囂又攻擊是自然反應，理解！似HK不歡迎你。閉上你的嘴，快走！退一步海濶（闊）天空，去找個歡迎你的地方，重頭開始是上冊。」

最近何太不時會在抖音直播，重提何伯的細女將父親的450萬養老金全數提走一事，並與何伯異口同聲表示申請法援。（直播截圖）