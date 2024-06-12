家族榮耀之繼承者22集劇透｜余安安揸陳靜呢樣黑材料　仲搞到流產

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》23集劇透。《家族榮耀之繼承者》由佘詩曼、羅子溢、林峯、羅嘉良、許紹雄、劉江、黃浩然、王敏奕、陳瀅、梁靖琪、陳靜等人演出，陣容相當鼎盛。昨日（11 日）一集講到陳靜告訴許紹雄他快將再為人父，但丘家的其他人似乎未有特別為二人感到高興。

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》陣容相當鼎盛。（影片截圖)

昨日一集講到陳靜告訴許紹雄他快將再為人父。（影片截圖)

佘詩曼向羅嘉良提出可讓丘氏與趙氏合作，條件是她做丘氏行政總裁和陳靜做基金會主席，余安安知道自己被陳靜取代，再加上「十大閨秀」一獎亦被她奪去後感到生氣。之後機緣巧合下在羅嘉良的手機中看到陳靜的「黑材料」，於是她趁羅嘉良在洗手間時把黑材料取走。在新任主席上任的宴會中余安安像毫不在意的樣子，但原來在背後已經做了手腳，決定公開陳靜的黑材料：「人啊，爬得愈高呢，就跌得愈痛。」

余安安機緣巧合下在羅嘉良的手機中看到陳靜的「黑材料」。（影片截圖)

余安安原來在背後已經做了手腳，決定公開陳靜的黑材料。（影片截圖)

陳靜在台上講述自己未來一年的目標時，背後的照片亦跟著在轉。突然間，畫面上出現了一張陳靜的床照，是她當年未嫁入丘家，仍在做模特兒時「陪老闆」被拍下的照片。相中陳靜半裸被「油膩男」抱著，立即引起在場的人起哄：「哇」、「好噁心啊」、「呢個咪朱麗琪，呢種人點做主席啊？」

陳靜在台上講述自己未來一年的目標時，畫面突然出現了一張她的床照。（影片截圖)

是陳靜當年未嫁入丘家，仍在做模特兒時「陪老闆」被拍下的照片。（影片截圖)

相中陳靜半裸被「油膩男」抱著。（影片截圖)

陳靜轉身看到自己的「床照」，立即被在場的記者問發生什麼事：「呢張相幾時影㗎？」陳靜大受打撃，而在台下的余安安則十分冷靜。陳靜失魂落魄離開會場，面對傳媒的追訪亦沒有回應，一路跌跌撞撞走出會場，最後在門口因為情緒太激動而暈倒。陳靜被送往醫院，經檢查後發現已經流產。

陳靜轉身看到自己的「床照」。（影片截圖)

陳靜一路跌跌撞撞走出會場。（影片截圖)