晚吹︱火辣製片人低胸上陣被人騎　肥仔：好似騎喺一隻馬上邊

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》日前播出第22集，由ERROR肥仔（梁業）和何啟華（DeeGor）共同主持，本集邀請來自擔任台灣廣告製片人蘋蘋澎澎作客，並且即場分享廣告行業中所面對的挑戰和難題。她透露擔任製片人之前是做網紅工作，並表示：「現在我係製片組嘅大佬，負責管理預算、企劃，同埋場地安排等。」

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》邀請來自擔任台灣廣告製片人蘋蘋澎澎作客。（影片截圖）

蘋蘋澎澎透露擔任製片人之前是做網紅工作。(IG:pinpinponpon627)

親身上陣孭起肥仔轉圈

被問到有關盈利方面，她坦言：「一個工作大概收10%費用，一百萬就賺十萬。」她指自己以前的職業是廣告網紅，所以現在擔任製片人找演員會比較方便。除了工作外，她興奮表示私底下熱愛舉重，並揚言能舉起100公斤的重量。在節目中她更親身上陣讓肥仔躺在她的背脊後方，並且舉起對方轉圈兼走路。她說：「好輕，你睇吓！」肥仔則說：「好似騎喺一隻馬上邊。」

蘋蘋澎澎親身上陣孭起肥仔轉圈。（影片截圖）

認同身材係一個流量密碼

被問到目前經營IG已經有30多萬粉絲，她說：「做嘢我會着得好性感，但係一收工我就會馬上會去運動。」講到身材是流量密碼，她表示：「身材係一個流量密碼，但唔係絕對。拍嘢但係要長遠經營，唔係靠身材就可以走落去。」她笑言觀眾就是愛看身材：「男生比例九比一。」她坦言：「女仔展現身材係世界和平嘅一件事。」

蘋蘋澎澎認同身材係一個流量密碼。(IG:pinpinponpon627)

蘋蘋澎澎表示女仔展現身材係世界和平嘅一件事。（影片截圖）