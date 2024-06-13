林襄性感pose寫真照宣傳遭攻擊「假體要爆了」　高情商回應獲讚

台灣啦啦隊女神林襄擁有天使臉孔，魔鬼身材，是不少人心目中的女神代表之一。而近日她就在個人社交網站Instagram，上貼一張趴身壓胸寫真照，相當性感，但卻遭到有網民攻擊「假體要爆了」，甚至更多難聽的留言，沒想到她本人竟親自回覆，展現高情商獲讚。

林襄擁有天使臉孔，魔鬼身材。（95_mizuki＠IG）

從林襄上貼的照片可見，身穿一套紅色內衣褲的她，整個人趴在沙發上，身材線條均恰到好處，臀部肌肉豐滿，蜜桃臀顯而易見，而且腰間零贅肉，小蠻腰線條明顯，手臀肌肉亦相當結實，俯身時其五官依舊美艷，側臉看着鏡頭，臉部下顎線線條明顯，相當漂亮。不過更值得注意的是，由於她擺出趴身的pose，令其傲人的好身材更具明顯，整體畫面相當養眼，令不少網民讚不絕口。

非常性感。（95_mizuki＠IG）

不過亦引起部分網民質疑評擊，留言表示：「假體要爆了。」，對此她竟親自回覆展現高情商表示：「讓你失望哩。」甚至有人留言嘲諷：「整的真好看。」，她亦大方回應：「好看一直看。」等等，更親自說明這張寫真照是兩年前所拍攝的。

林襄展現高情商。（95_mizuki＠IG）

上貼兩年前寫真照的林襄，事實上是為了在7月份即將在日本發售的第一本寫真作宣傳，她以日文表示寫真集一共有144頁，書內有各種美照，敬請粉絲們期待。